"Эвертон" и "Вест Хэм" претендуют на Батшуайи

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи обещает стать одним из главных действующих лиц заключительного дня зимнего трансферного окна в Премьер-Лиге.

Напомним, первую половину этого сезона Батшуайи провел в "Валенсии". Он должен был провести там и вторую половину, однако испанский клуб разочаровался в Мичи и досрочно прекратил арендное соглашение.



В тот момент интерес к игроку сборной Бельгии обозначил "Монако", однако затем на "Стэмфорд Бридж" было принято решение постараться продать Батшуайи, а не снова отправлять его в аренду.



Как стало известно The Guardian, в данный момент переговоры по 25-летнему нападающему ведет "Эвертон". "Ириски" и так арендуют у "синих" защитника Курта Зума, поэтому покупка — единственный способ для них заполучить Мичи. Трансфер Батшуайи может обойтись мерсисайдскому клубу в 35 миллионов фунтов.



Однако Sky Sports спешит добавить, что в борьбу за Батшуайи подумывает вступить "Вест Хэм", который до конца января может попрощаться с Хавьером Эрнандесом и Лукасом Пересом.



Сообщается, что "молотобойцы" уже отклонили одно предложение "Валенсии" о покупке Эрнандеса в размере 7 млн. фунтов. Что касается Переса, то он близок к переходу в "Реал Бетис" за 3.5 млн. фунтов.