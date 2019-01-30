"Эвертон" и "Вест Хэм" претендуют на Батшуайи

Мичи Батшуайи Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи обещает стать одним из главных действующих лиц заключительного дня зимнего трансферного окна в Премьер-Лиге.

Напомним, первую половину этого сезона Батшуайи провел в "Валенсии". Он должен был провести там и вторую половину, однако испанский клуб разочаровался в Мичи и досрочно прекратил арендное соглашение.

В тот момент интерес к игроку сборной Бельгии обозначил "Монако", однако затем на "Стэмфорд Бридж" было принято решение постараться продать Батшуайи, а не снова отправлять его в аренду.

Как стало известно The Guardian, в данный момент переговоры по 25-летнему нападающему ведет "Эвертон". "Ириски" и так арендуют у "синих" защитника Курта Зума, поэтому покупка — единственный способ для них заполучить Мичи. Трансфер Батшуайи может обойтись мерсисайдскому клубу в 35 миллионов фунтов.

Однако Sky Sports спешит добавить, что в борьбу за Батшуайи подумывает вступить "Вест Хэм", который до конца января может попрощаться с Хавьером Эрнандесом и Лукасом Пересом.

Сообщается, что "молотобойцы" уже отклонили одно предложение "Валенсии" о покупке Эрнандеса в размере 7 млн. фунтов. Что касается Переса, то он близок к переходу в "Реал Бетис" за 3.5 млн. фунтов.


Метки Батшуайи, Вест Хэм, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 30.01.2019 23:36 # chebrec
    Чета чикарито совсем сднил

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  2. ben-arfa 30.01.2019 23:33 # ben-arfa
    В итоге станет топарем в Эвертоне

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