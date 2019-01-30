Месут Озил отказался от перехода в ПСЖ

Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Месут Озил отверг возможность перейти в ПСЖ на правах аренды.

В последние недели главный тренер "канониров" Унаи Эмери нередко игнорирует своего самого высокооплачиваемого игрока, оставляя Озила вне стартового состава или даже вне заявки по тактическим причинам.

Заручившись услугами своего бывшего подопечного по "Севилье" Дениса Суареса, Эмери был готов отпустить Месута за игровой практикой. Так у Озила появился вариант с ПСЖ, который потерял с травмой Неймара на два с лишним месяца.

Однако немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает, что 30-летний Озил, в услугах которого также заинтересован "Интер", отказался присоединиться к чемпионам французской Лиги 1.

Также сегодня из Германии пришла еще одна новость, связанная с "Арсеналом". По информации The Independent, молодое дарование "канониров" Эмиль Смит-Роу направляется в "РБ Лейпциг", где проведет остаток сезона на правах аренды.


Метки Арсенал, Озил, ПСЖ, РБ Лейпциг, Смит-Роу

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 22:00

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  1. chelsiukpro 30.01.2019 22:41 # chelsiukpro
    Конечно в новом клубе похать надо будет а здесь можно так побегать

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  2. osivori 30.01.2019 22:36 # osivori
    доигрался пучеглазик, это не с венгером хиханьки хаханьки, с эмери выкладываться надо по полной

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  3. denk 30.01.2019 22:31 # denk
    когда уже это говно сбагрят

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  4. merphi 30.01.2019 22:13 # merphi
    Ну что за топарь ,доить по полной чпокеров собрался.

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  5. chebrec 30.01.2019 22:12 # chebrec
    Легенда ггшных!!!

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