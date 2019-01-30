Месут Озил отказался от перехода в ПСЖ

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил отверг возможность перейти в ПСЖ на правах аренды.

В последние недели главный тренер "канониров" Унаи Эмери нередко игнорирует своего самого высокооплачиваемого игрока, оставляя Озила вне стартового состава или даже вне заявки по тактическим причинам.



Заручившись услугами своего бывшего подопечного по "Севилье" Дениса Суареса, Эмери был готов отпустить Месута за игровой практикой. Так у Озила появился вариант с ПСЖ, который потерял с травмой Неймара на два с лишним месяца.



Однако немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает, что 30-летний Озил, в услугах которого также заинтересован "Интер", отказался присоединиться к чемпионам французской Лиги 1.



Также сегодня из Германии пришла еще одна новость, связанная с "Арсеналом". По информации The Independent, молодое дарование "канониров" Эмиль Смит-Роу направляется в "РБ Лейпциг", где проведет остаток сезона на правах аренды.