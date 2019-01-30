"Юнайтед" предложил Янгу остаться на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" предложил новый однолетний контракт крайнему защитнику Эшли Янгу.

Напомним, буквально на днях стало известно, что "красные дьяволы" предложили задержаться на "Олд Траффорд" полузащитнику Хуану Мате.



Как и у Маты, действующий контракт Янга тоже истекает в конце этого сезона. По информации Evening Standard, теперь и Эшли получил возможность продлить свое пребывание в "Юнайтед".



В данный момент "дьяволы" развернули довольно бурную деятельность по продлению сотрудничества с игроками. Ранее днем стало известно, что клуб уже согласовал новую сделку с нападающим Антони Мартиалем.



Помимо всех перечисленных игроков, "Юнайтед" также надеется вскоре связать будущее голкипера Давида Де Хеа и полузащитника Андера Эрреры.