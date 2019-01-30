"Юнайтед" предложил Янгу остаться на следующий сезон

Эшли Янг "Манчестер Юнайтед" предложил новый однолетний контракт крайнему защитнику Эшли Янгу.

Напомним, буквально на днях стало известно, что "красные дьяволы" предложили задержаться на "Олд Траффорд" полузащитнику Хуану Мате.

Как и у Маты, действующий контракт Янга тоже истекает в конце этого сезона. По информации Evening Standard, теперь и Эшли получил возможность продлить свое пребывание в "Юнайтед".

В данный момент "дьяволы" развернули довольно бурную деятельность по продлению сотрудничества с игроками. Ранее днем стало известно, что клуб уже согласовал новую сделку с нападающим Антони Мартиалем.

Помимо всех перечисленных игроков, "Юнайтед" также надеется вскоре связать будущее голкипера Давида Де Хеа и полузащитника Андера Эрреры.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 771

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Последние комментарии:




  1. denk 30.01.2019 22:33 # denk
    пакет голубиного говна этому товарищу!!

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  2. butch 30.01.2019 22:05 # butch
    Продано

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  3. sausage 30.01.2019 21:42 # sausage
    Пахарь и универсал. Такие игроки всегда нужны.

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  4. chebrec 30.01.2019 21:38 # chebrec
    Чего он эту повязку нацепил он же вроде не у ггшных играет

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  5. ganinilyha 30.01.2019 21:26 # ganinilyha
    Фоточка норм

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  6. sisyazavr 30.01.2019 21:24 # sisyazavr
    Наконец увидел Янга в этой повязке, многие говорили, что подходит. Форева Янг, короче

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  7. mr-tsoy 30.01.2019 21:12 # mr-tsoy
    Для игрока замены самое то

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