Арнаутович избежал перелома стопы и может вернуться к "Ливерпулю"
Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович избежал перелома стопы, отделавшись сильным ушибом.
Накануне вечером Арнаутович провел свой первый матч после истории с Китаем и подписания нового контракта с "молотобойцами". Марко не смог предотвратить поражение 3:0 от "Вулверхэмптона", а вдобавок получил травму.
С "Молинью" 29-летний австриец уезжал на костылях и в специальном защитном сапоге на правой ноге. Сразу же появились опасения, что Арнаутович мог получить перелом стопы.
Марко рисковал бы пропустить остаток сезона, если бы худшие опасения подтвердились, однако проведенное сегодня углубленное обследование позволило установить, что все кости целы — Арнаутович просто получил серьезный ушиб.
Как отмечает The Telegraph, существует вероятность, что Арнаутович вернется на поле уже в понедельник вечером, когда "Вест Хэм" сыграет против лидеров Премьер-Лиги в лице "Ливерпуля".
30.01.2019 20:20
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пусть лечится
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вернись к Ливерпулю!
*мелодия из «жди меня»
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Повезло.. ливерпулью
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