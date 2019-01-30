Арнаутович избежал перелома стопы и может вернуться к "Ливерпулю"

Марко Арнаутович Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович избежал перелома стопы, отделавшись сильным ушибом.

Накануне вечером Арнаутович провел свой первый матч после истории с Китаем и подписания нового контракта с "молотобойцами". Марко не смог предотвратить поражение 3:0 от "Вулверхэмптона", а вдобавок получил травму.

С "Молинью" 29-летний австриец уезжал на костылях и в специальном защитном сапоге на правой ноге. Сразу же появились опасения, что Арнаутович мог получить перелом стопы.

Марко рисковал бы пропустить остаток сезона, если бы худшие опасения подтвердились, однако проведенное сегодня углубленное обследование позволило установить, что все кости целы — Арнаутович просто получил серьезный ушиб.

Как отмечает The Telegraph, существует вероятность, что Арнаутович вернется на поле уже в понедельник вечером, когда "Вест Хэм" сыграет против лидеров Премьер-Лиги в лице "Ливерпуля".


Метки Арнаутович, Вест Хэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 20:20

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  1. vals1702 30.01.2019 20:43 # vals1702
    пусть лечится

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  2. lfcynwa 30.01.2019 20:36 # lfcynwa
    вернись к Ливерпулю!
    *мелодия из «жди меня»

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  3. chelsea88 30.01.2019 20:27 # chelsea88
    Повезло.. ливерпулью

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