"Арсенал" арендовал Дениса Суареса у "Барселоны"
"Барселона" официально подтвердила переход своего полузащитника Дениса Суареса в "Арсенал" на правах аренды с опцией по выкупу.
Напомним, ранее в январе стало известно, что переговоры двух клубов насчет трансфера Суареса зашли в тупик. "Канониры" хотели лишь арендовать игрока, тогда как чемпионы Ла Лиги предпочитали вариант с прямой продажей или арендой с обязательством по выкупу.
Однако под занавес зимнего трансферного окна "Барселона" смягчила свою позицию. Таким образом, "Арсенал" взял Дениса во временное пользование, а по окончании сезона сможет решить, будет выкупить игрока или вернет его на "Ноу Камп".
Перед отъездом с "Ноу Камп" бывший юниор "Манчестер Сити" продлил свой контракт на 12 месяцев — до июня 2021. Это позволит "Барселоне" защитить стоимость игрока на случай, если "Арсенал" не будет его выкупать.
Отметим, главный тренер "канониров" Унаи Эмери прекрасно знаком с 25-летним испанцем по совместной работе в "Севилье" в сезоне 2014/15.
30.01.2019 20:05
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Последние комментарии:
Ого нежданчик
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У чудаков половина и так не особо сильной команды сломано, а какую-то хуйню берут. Жалко гейгуннеров.
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Арсенал топарики. Купили Суареза похожего на Коутиньо.
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Заебца
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Во тупые, думали Луиса Суареза возьмут, в итоге не того взяли...
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Вот и сбылась мечта канонирчиков. Когда то питали себя иллюзиями о Луизке, но в итоге довольствовались Дениской.
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хуже чем Ремзи.
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И то в аренду, нищеброды 6лядь.
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юниора сити барсуки дарят Арсеналу, такая пищевая цепь б
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не прошло и пяти лет, хех
наверное предложили на 2 фунта больше сверху
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звёзды АПЛ, Баварии и т.д. садятся на лавку Барсы.
запасной Барсы легко пробьется в основу любого из топ-6 АПЛ.
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Замена для Рэмзи в стиле Арсенала
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