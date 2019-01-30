"Арсенал" арендовал Дениса Суареса у "Барселоны"

"Барселона" официально подтвердила переход своего полузащитника Дениса Суареса в "Арсенал" на правах аренды с опцией по выкупу.

Напомним, ранее в январе стало известно, что переговоры двух клубов насчет трансфера Суареса зашли в тупик. "Канониры" хотели лишь арендовать игрока, тогда как чемпионы Ла Лиги предпочитали вариант с прямой продажей или арендой с обязательством по выкупу.



Однако под занавес зимнего трансферного окна "Барселона" смягчила свою позицию. Таким образом, "Арсенал" взял Дениса во временное пользование, а по окончании сезона сможет решить, будет выкупить игрока или вернет его на "Ноу Камп".



Перед отъездом с "Ноу Камп" бывший юниор "Манчестер Сити" продлил свой контракт на 12 месяцев — до июня 2021. Это позволит "Барселоне" защитить стоимость игрока на случай, если "Арсенал" не будет его выкупать.



Отметим, главный тренер "канониров" Унаи Эмери прекрасно знаком с 25-летним испанцем по совместной работе в "Севилье" в сезоне 2014/15.