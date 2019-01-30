"Арсенал" арендовал Дениса Суареса у "Барселоны"

Денис Суарес "Барселона" официально подтвердила переход своего полузащитника Дениса Суареса в "Арсенал" на правах аренды с опцией по выкупу.

Напомним, ранее в январе стало известно, что переговоры двух клубов насчет трансфера Суареса зашли в тупик. "Канониры" хотели лишь арендовать игрока, тогда как чемпионы Ла Лиги предпочитали вариант с прямой продажей или арендой с обязательством по выкупу.

Однако под занавес зимнего трансферного окна "Барселона" смягчила свою позицию. Таким образом, "Арсенал" взял Дениса во временное пользование, а по окончании сезона сможет решить, будет выкупить игрока или вернет его на "Ноу Камп".

Перед отъездом с "Ноу Камп" бывший юниор "Манчестер Сити" продлил свой контракт на 12 месяцев — до июня 2021. Это позволит "Барселоне" защитить стоимость игрока на случай, если "Арсенал" не будет его выкупать.

Отметим, главный тренер "канониров" Унаи Эмери прекрасно знаком с 25-летним испанцем по совместной работе в "Севилье" в сезоне 2014/15.


Метки аренда, Арсенал, Барселона, Суарес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 20:05

Количество просмотров Просмотров: 1620

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  1. chebrec 30.01.2019 20:59 # chebrec
    Ого нежданчик

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  2. ccchelsea 30.01.2019 20:49 # ccchelsea
    У чудаков половина и так не особо сильной команды сломано, а какую-то хуйню берут. Жалко гейгуннеров.

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  3. pistolero-lfc 30.01.2019 20:38 # pistolero-lfc
    Арсенал топарики. Купили Суареза похожего на Коутиньо.

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  4. tot35 30.01.2019 20:37 # tot35
    Заебца

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  5. drogba11cool 30.01.2019 20:33 # drogba11cool
    Во тупые, думали Луиса Суареза возьмут, в итоге не того взяли...

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  6. girasimus 30.01.2019 20:30 # girasimus
    Вот и сбылась мечта канонирчиков. Когда то питали себя иллюзиями о Луизке, но в итоге довольствовались Дениской.

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  7. gidro-met 30.01.2019 20:27 # gidro-met
    хуже чем Ремзи.

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  8. chelsea88 30.01.2019 20:25 # chelsea88
    И то в аренду, нищеброды 6лядь.

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  9. mancunia-planet 30.01.2019 20:17 # mancunia-planet
    юниора сити барсуки дарят Арсеналу, такая пищевая цепь б

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  10. reams 30.01.2019 20:17 # reams
    не прошло и пяти лет, хех
    наверное предложили на 2 фунта больше сверху

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  11. alexomck 30.01.2019 20:13 # alexomck
    звёзды АПЛ, Баварии и т.д. садятся на лавку Барсы.
    запасной Барсы легко пробьется в основу любого из топ-6 АПЛ.

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  12. rentv 30.01.2019 20:08 # rentv
    Замена для Рэмзи в стиле Арсенала

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