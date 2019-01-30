"Сити" заработал 11 миллионов фунтов на продаже своего юниора в "Шальке-04"

Рабби Матондо "Манчестер Сити" лишился своего очередного юниора, продав вингера Рабби Матондо в "Шальке-04" примерно за 11 миллионов фунтов.

Как и Джейдон Санчо с Браимом Диасом, Матондо отчаялся получить свою шанс на "Этихад" и решил продолжить карьеру в модном для британской молодежи направлении — в Бундеслиге.

Таким образом, 18-летний Матондо, на счету которого один матч за сборную Уэльса, заключил с клубом из Гельзенкирхена контракт до 2023 года. Утешением для "горожан" стала солидная компенсация как для игрока, который не сыграл ни одного мата за первую команду.

По информации Daily Mirror, "Сити" также получил опцию обратного выкупа Рабби. Если "горожане" не воспользуются этой опцией, то смогут претендовать на 25 процентов от последующей перепродажи игрока немецким клубом.


Метки Манчестер Сити, Матондо, трансферы, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 19:15

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  1. webfoot 30.01.2019 20:05 # webfoot
    бизнес-кар

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  2. chebrec 30.01.2019 19:34 # chebrec
    Да зачем им молодежь
    Эсли кого хотят того и покупают

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  3. brightonboy 30.01.2019 19:19 # brightonboy
    расово-правильное решение

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