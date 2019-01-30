Обнаружены обломки самолета, перевозившего Салу

Эмилиано Сала Отделение расследования авиационных происшествий (The Air Accidents Investigation Branch) сообщило об обнаружении обломков самолета, перевозившего нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салу.

Напомним, Сала, рекордное приобретение в истории "Кардиффа", исчез спустя два дня после своего перехода из "Нанта" стоимостью 18 миллионов фунтов. Самолет, на котором Эмилиано летел в расположение своего нового клуба, пропал с радаров над Ла-Маншем.

72 часа интенсивных поисков, с воды и воздуха, ни к чему не привели, поэтому в прошлый четверг экстренная операция была прекращена. Тем не менее, след пропавшего самолета все же был обнаружен.

Как сообщает Sky Sports, еще в понедельник AAIB получило от своих французских коллег информацию об обнаружении на берегу полуострова Котантен фрагментов сидений, которые "вероятнее всего" принадлежали пропавшему самолету.

Добавим, что в ближайшие дни должны стартовать подводные поиски пропавшего самолета благодаря пожертвованиям небезразличных людей на сумму в 250 тыс. фунтов.


Метки Кардифф, происшествия, Сала

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3132

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Последние комментарии:




  1. akadam 30.01.2019 18:58 # akadam
    Будьте людьми, вы чо...

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  2. chronicle 30.01.2019 18:45 # chronicle
    Салу уронили!

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  3. chr1s8rown 30.01.2019 18:44 # chr1s8rown
    Надеюсь они спаслись как нибудь
    Источник: http://fapl.ru/posts/68474/?c=1#c6806086

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  4. chelsealondon 30.01.2019 18:40 # chelsealondon
    Надеюсь на острове в каком нибудь ....

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  5. contrario 30.01.2019 18:24 # contrario
    удачи в поисках.

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  6. mr-lamps 30.01.2019 18:22 # mr-lamps
    10ку забьет

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  7. arhangel777 30.01.2019 18:12 # arhangel777
    Печально, соболезнования его родственникам!

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  8. melwood-lfc 30.01.2019 18:11 # melwood-lfc
    здоровья ему и пилоту!

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  9. marik527 30.01.2019 18:03 # marik527
    Печально все((( Родным и близким соболезнования!

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