Обнаружены обломки самолета, перевозившего Салу
Отделение расследования авиационных происшествий (The Air Accidents Investigation Branch) сообщило об обнаружении обломков самолета, перевозившего нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салу.
Напомним, Сала, рекордное приобретение в истории "Кардиффа", исчез спустя два дня после своего перехода из "Нанта" стоимостью 18 миллионов фунтов. Самолет, на котором Эмилиано летел в расположение своего нового клуба, пропал с радаров над Ла-Маншем.
72 часа интенсивных поисков, с воды и воздуха, ни к чему не привели, поэтому в прошлый четверг экстренная операция была прекращена. Тем не менее, след пропавшего самолета все же был обнаружен.
Как сообщает Sky Sports, еще в понедельник AAIB получило от своих французских коллег информацию об обнаружении на берегу полуострова Котантен фрагментов сидений, которые "вероятнее всего" принадлежали пропавшему самолету.
Добавим, что в ближайшие дни должны стартовать подводные поиски пропавшего самолета благодаря пожертвованиям небезразличных людей на сумму в 250 тыс. фунтов.
30.01.2019 18:00
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Последние комментарии:
Будьте людьми, вы чо...
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Салу уронили!
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Надеюсь они спаслись как нибудь
Источник: http://fapl.ru/posts/68474/?c=1#c6806086
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Надеюсь на острове в каком нибудь ....
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удачи в поисках.
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10ку забьет
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Печально, соболезнования его родственникам!
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здоровья ему и пилоту!
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Печально все((( Родным и близким соболезнования!
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