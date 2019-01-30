Обнаружены обломки самолета, перевозившего Салу

Отделение расследования авиационных происшествий (The Air Accidents Investigation Branch) сообщило об обнаружении обломков самолета, перевозившего нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салу.

Напомним, Сала, рекордное приобретение в истории "Кардиффа", исчез спустя два дня после своего перехода из "Нанта" стоимостью 18 миллионов фунтов. Самолет, на котором Эмилиано летел в расположение своего нового клуба, пропал с радаров над Ла-Маншем.



72 часа интенсивных поисков, с воды и воздуха, ни к чему не привели, поэтому в прошлый четверг экстренная операция была прекращена. Тем не менее, след пропавшего самолета все же был обнаружен.



Как сообщает Sky Sports, еще в понедельник AAIB получило от своих французских коллег информацию об обнаружении на берегу полуострова Котантен фрагментов сидений, которые "вероятнее всего" принадлежали пропавшему самолету.



Добавим, что в ближайшие дни должны стартовать подводные поиски пропавшего самолета благодаря пожертвованиям небезразличных людей на сумму в 250 тыс. фунтов.