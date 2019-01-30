Четыре клуба Премьер-Лиги обратились насчет аренды Дринкуотера
Полузащитник Данни Дринкуотер может покинуть "Челси" до закрытия зимнего трансферного окна, заинтересовав сразу четыре клубы Премьер-Лиги.
Летом 2017 Дринкуотер был приобретен "синими" у "Лестера" за 35 миллионов фунтов, однако Данни совершенно себя не проявил на "Стэмфорд Бридж", а в этом сезоне даже не имеет шансов для этого — ни одной сыгранной минуты в Премьер-Лиге при Маурицио Сарри.
Как стало известно Daily Mail, в данный момент главным претендентом на 28-летнего англичанина является "Вест Хэм". Также доступностью Дринкуотера интересовались "Фулхэм", "Бернли" и "Борнмут".
Все четыре перечисленных клуба лишь готовы арендовать Данни до конца сезона. Зарплата в 100 тыс. фунтов в неделю и полное отсутствие игровой практики не позволяют Дринкуотеру покинуть "Челси" насовсем.
30.01.2019 17:00
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получше сутулого будет
просто лигенда бизнес кара чолэсей
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Хуй теперь продашь это гавно. И в бабках потеряем пиздец и на поле пользы практически не было. Один из самых провальных трансферов в истории Челси.
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