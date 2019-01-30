FA изучает инцидент с брошенной в Лингарда монетой

FA начала расследование инцидента, случившегося во время матча Кубка Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" 29 января, когда в Джесси Лингарда с трибун "Эмирейтс" была брошена монета.

Ближе к концовке матча, выигранного "красными дьяволами" со счетом 1:3, во время небольшой потасовки ветеран гостей Эшли Янг поднял с газона монету, которая была брошена в его партнера по команде.



"Орел — мы выигрываем, решка — ты проигрываешь", — метко написал в твиттере Янг после матча.



Как стало известно BBC, этот инцидент привлек внимание Ассоциации, которая запросила информацию у обоих клубов и полиции.



В данный момент FA устанавливает фаната, бросившего посторонний предмет в Лингарда, но если Ассоциация решит, что "Арсенал" сделал недостаточно для предотвращения случившегося, проблемы могут возникнуть и лондонского клуба.