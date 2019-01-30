FA изучает инцидент с брошенной в Лингарда монетой

Джесси Лингард FA начала расследование инцидента, случившегося во время матча Кубка Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" 29 января, когда в Джесси Лингарда с трибун "Эмирейтс" была брошена монета.

Ближе к концовке матча, выигранного "красными дьяволами" со счетом 1:3, во время небольшой потасовки ветеран гостей Эшли Янг поднял с газона монету, которая была брошена в его партнера по команде.

"Орел — мы выигрываем, решка — ты проигрываешь", — метко написал в твиттере Янг после матча.

Как стало известно BBC, этот инцидент привлек внимание Ассоциации, которая запросила информацию у обоих клубов и полиции.

В данный момент FA устанавливает фаната, бросившего посторонний предмет в Лингарда, но если Ассоциация решит, что "Арсенал" сделал недостаточно для предотвращения случившегося, проблемы могут возникнуть и лондонского клуба.


Метки FA, Арсенал, Кубок Англии, Лингард, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 696

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Последние комментарии:




  1. sheef 30.01.2019 16:51 # sheef
    какое нах 29 января, перевести уже не могут

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  2. qwerd 30.01.2019 16:33 # qwerd
    Давите этих недоносков, гнусавых трусов и жалкий биомусор

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  3. mancunia-planet 30.01.2019 16:25 # mancunia-planet
    всё благодаря Янгу)

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  4. thespur 30.01.2019 16:21 # thespur
    В Алли бутылку, в Лингарда монету, а ведь это игроки сборной.
    Мда, Эмирейтс не перестает быть свинарником с быдло контингентом

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