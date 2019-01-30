FA изучает инцидент с брошенной в Лингарда монетой
FA начала расследование инцидента, случившегося во время матча Кубка Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" 29 января, когда в Джесси Лингарда с трибун "Эмирейтс" была брошена монета.
Ближе к концовке матча, выигранного "красными дьяволами" со счетом 1:3, во время небольшой потасовки ветеран гостей Эшли Янг поднял с газона монету, которая была брошена в его партнера по команде.
"Орел — мы выигрываем, решка — ты проигрываешь", — метко написал в твиттере Янг после матча.
Как стало известно BBC, этот инцидент привлек внимание Ассоциации, которая запросила информацию у обоих клубов и полиции.
В данный момент FA устанавливает фаната, бросившего посторонний предмет в Лингарда, но если Ассоциация решит, что "Арсенал" сделал недостаточно для предотвращения случившегося, проблемы могут возникнуть и лондонского клуба.
30.01.2019 16:00
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Последние комментарии:
какое нах 29 января, перевести уже не могут
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Давите этих недоносков, гнусавых трусов и жалкий биомусор
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всё благодаря Янгу)
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В Алли бутылку, в Лингарда монету, а ведь это игроки сборной.
Мда, Эмирейтс не перестает быть свинарником с быдло контингентом
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