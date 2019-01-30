Антони Мартиаль согласовал новый контракт с "Юнайтед"

Антони Мартиаль Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль согласовал условия нового контракта со своим клубом на пять с половиной лет.

После многих месяцев упорных переговоров и отклоненного игроком предложения в октябре, сторонам все-таки удалось достичь компромисса, утверждает Sky Sports.

Ожидается, что новая сделка будет заключена до ближайшего уикенда. Таким образом, 23-летний француз свяжет свое будущее с "красными дьяволами" до 2024 года.

Напомним, что действующий контракт Мартиаля истекал уже в конце этого сезона, и в ноябре клубу с "Олд Траффорд" даже пришлось воспользоваться своей опцией по автоматическому продлению соглашения на 12 месяцев — до июня 2020.

В этом сезоне Мартиаль провел 25 матчей за "Юнайтед" и забил 10 голов с учетом всех соревнований. Ожидается, что вскоре примеру Антонио последуют и некоторые другие игроки "дьяволов", включая голкипера Давида Де Хеа.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 15:00

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  1. kukuruzzo 30.01.2019 15:27 # kukuruzzo
    топарик

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  2. nismo21 30.01.2019 15:15 # nismo21
    засланный казачок из синей помойки всё сделал для того, что бы обменять этого топаря на бомжа из дагестана (виллиана), но слава богу у рук-ва есть ещё мозги и он просто пнули сутулого португальского пса под зад

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  3. mancunia-planet 30.01.2019 15:06 # mancunia-planet
    Это хорошо

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