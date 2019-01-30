Антони Мартиаль согласовал новый контракт с "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль согласовал условия нового контракта со своим клубом на пять с половиной лет.

После многих месяцев упорных переговоров и отклоненного игроком предложения в октябре, сторонам все-таки удалось достичь компромисса, утверждает Sky Sports.



Ожидается, что новая сделка будет заключена до ближайшего уикенда. Таким образом, 23-летний француз свяжет свое будущее с "красными дьяволами" до 2024 года.



Напомним, что действующий контракт Мартиаля истекал уже в конце этого сезона, и в ноябре клубу с "Олд Траффорд" даже пришлось воспользоваться своей опцией по автоматическому продлению соглашения на 12 месяцев — до июня 2020.



В этом сезоне Мартиаль провел 25 матчей за "Юнайтед" и забил 10 голов с учетом всех соревнований. Ожидается, что вскоре примеру Антонио последуют и некоторые другие игроки "дьяволов", включая голкипера Давида Де Хеа.