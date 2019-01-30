"Арсенал" обсуждает переход Янника Карраско

Янник Карраско "Арсенал" ведет переговоры о переходе вингера Янника Карраско из китайского клуба "Далянь Ифан".

По информации Sky Sports, "канониры" переключились на 25-летнего Карраско после того, как не сумели убедить "Интер" отпустить Ивана Перишича — предложение лондонцев об аренде хорвата с последующим выкупом было отклонено.

Что касается Янника, то он выступает в китайской Суперлиге после своего перехода из "Атлетико" в феврале прошлого года. По слухам, Карраско твердо настроен вернуться в Европу, поэтому вариант с "Арсеналом" выглядит для него очень заманчиво.

Добавим, что на счету Карраско 34 матча за сборную Бельгии, вместе с которой он прошлым летом участвовал на ЧМ-2018 в России.


Метки Арсенал, Далянь Ифан, Карраско

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 13:15

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  1. mancunia-planet 30.01.2019 13:34 # mancunia-planet
    плять , а Интер то как держится этого Перишича - все запросы отклоняют, будто это Самарано или Хавьер Дзаннети

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  2. al-faarabi 30.01.2019 13:20 # al-faarabi
    чисто карраско и суарес, было бы охуенно

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  3. pistolero-lfc 30.01.2019 13:19 # pistolero-lfc
    не верю своим глазам. Это Арсенал?!

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