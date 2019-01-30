"Арсенал" обсуждает переход Янника Карраско

"Арсенал" ведет переговоры о переходе вингера Янника Карраско из китайского клуба "Далянь Ифан".

По информации Sky Sports, "канониры" переключились на 25-летнего Карраско после того, как не сумели убедить "Интер" отпустить Ивана Перишича — предложение лондонцев об аренде хорвата с последующим выкупом было отклонено.



Что касается Янника, то он выступает в китайской Суперлиге после своего перехода из "Атлетико" в феврале прошлого года. По слухам, Карраско твердо настроен вернуться в Европу, поэтому вариант с "Арсеналом" выглядит для него очень заманчиво.



Добавим, что на счету Карраско 34 матча за сборную Бельгии, вместе с которой он прошлым летом участвовал на ЧМ-2018 в России.