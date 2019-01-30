24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду 30 января четырьмя поединками завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





БОРНМУТ — ЧЕЛСИ 22:45 Онлайн-трансляция



С того момента, как "Борнмут" сыграл свой последний матч, "Челси" успел сыграть уже трижды — команде Маурицио Сарри пришлось оставить немало сил в кубковых соревнованиях. Ситуация в Премьер-Лиге тоже не позволяет "синим" расслабиться, ведь их положение в топ-4 выглядит довольно хрупким. В этом сезоне "Челси" успел уже дважды обыграть "вишенок", но обе эти победы были одержаны на "Стэмфорд Бридж".



К дебюту за "Борнмут" готов защитник Крис Мефем. Доминик Соланке возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Каллума Уилсона слегка беспокоит колено.



Спустя три дня после своего дебюта за "Челси" нападающий Гонсало Игуаин вновь может выйти на поле. Лазарет лондонцев пуст.



САУТГЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:45



"Саутгемптон" и "Кристал Пэлас" находятся по соседству как друг с другом, так и с зоной вылета, от которой их отделяют только три очка. В этом сезоне "орлы" на выезде выступают лучше, чем дома, недавно шокировав "Вулверхэмптон" с "Манчестер Сити" и доставив проблем "Ливерпулю". "Святые" выиграли восемь из 10 последних встреч с "Пэлас" на своем поле в рамках высшего дивизиона, единственное поражение за этот период потерпев в прошлом сезоне.



Защитник "Саутгемптона" Мэтт Таргетт должен залечить колено в срок. Марио Лемина остается в лазарете.



Решили свои проблемы со здоровьем голкиперы "Пэлас" Уэйн Хеннесси и Висенте Гуаита. Возвращенный из "Вест Бромвича" Бакари Сако готов выйти на поле.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЛЕСТЕР 23:00 Онлайн-трансляция



Неожиданный проигрыш "Манчестер Сити" накануне вечером дарит "Ливерпулю" шанс увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков. К этому матчу, важность которого возросла после осечки конкурента, "красные" готовились в Дубае, тогда как "Лестер" на днях проводил кубковый матч и потерпел фиаско. "Лисы" набрали только одно очко в семи последних выездах на "Энфилд" в рамках Премьер-Лиги.



К тренировкам после небольших проблем со здоровьем вернулись голландские игроки "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и Джорджиньо Вейналдум. Джеймс Милнер дисквалифицирован, а Деян Ловрен и Фабиньо травмированы.



Защитник "Лестера" Харри Магуайр восстановился после повреждения ноги. Даниэль Амарти по-прежнему отсутствует с травмой лодыжки.



ТОТТЕНХЭМ — УОТФОРД 23:00 Онлайн-трансляция



На прошлой неделе "Тоттенхэм" в течение четырех дней вылетел из обоих кубковых соревнований, практически продлив свою бестрофейную серию еще на один сезон. "Шпоры" проиграли три из четырех последних матчей во всех соревнованиях и остро нуждаются в трех очках — как для уверенности в себе, так и для укрепления своей позиции в Премьер-Лиге. "Уотфорд" комфортно расположился в верхней половине таблицы, уступив лишь раз в восьми последних поединках чемпионата. "Тоттенхэм" выиграл все восемь последних встреч с "шершнями" на своем поле в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 22:3.



Нападающий Сон Хен Мин вернулся с Кубка Азии и снова готов играть за "Тоттенхэм". Мусса Сиссоко залечил колено, но Бен Дэвис, Деле Алли и Харри Кейн остаются в лазарете.



"Уотфорд" лишен кадровых проблем.