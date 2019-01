Светская хроника за среду

Денис Суарес прибывает в Лондон. Хуан Мата готов подписать новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Два клуба проявили интерес к Андреасу Кристенсену. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник Денис Суарес сегодня прибудет в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование в "Арсенале". (Daily Star)



"Арсенал" и "Манчестер Сити" готовы поспорить с ПСЖ за полузащитника "Эвертона" Идриссу Гейе. (Daily Mail)



"Интер" до сих пор не получил от "Арсенала" устраивающее предложение по вингеру Ивану Перишичу. (Daily Mail)



ПСЖ отпустит Кристофера Нкунку в "Арсенал", только когда подыщет замену 21-летнему французу. (Daily Express)



"Арсенал", "Вест Хэм" и "Ньюкасл" сделали запросы относительно полузащитника "Монако" Юри Тилеманса. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" тоже интересуется Тилемансом, но бельгиец достанется "Лестеру". (The Times)



"Реал Бетис" сделал запрос относительно нападающего "Тоттенхэма" Винсента Янссена. (Sky Sports)



Полузащитник Хуан Мата хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" и не контактирует ни с кем из зарубежных клубов. (Daily Mail)



Полузащитник "Юнайтед" Маруан Феллайни отправится в Китай, где будет получать 235 тыс. фунтов в неделю "чистыми". (Daily Mail)



Дортмундская "Боруссия" и "Ювентус" заинтересованы в защитнике Андресе Кристенсене, однако "синие" готовы отпустить датчанина только в аренду до конца сезона и только за 6 млн. фунтов. (The Sun)



"Эвертон" не захотел отпустить вингера Адемолу Лукмана в "Милан". (Daily Mirror)



"Саутгемптон" обсуждает переход норвежского защитника "Олимпиакоса" Омара Элабделлауи. (The Sun)



"Вест Хэм" передумал тратиться на нападающего "Сельты" Макси Гомеса. (The Sun)



Другое



Экс-тренер "Челси" Антонио Конте может сменить Лучано Спаллетти во главе "Интера" грядущим летом. (Gazetta dello Sport)



FA расследует гомофобные кричалки в адрес главного тренера "Макклсфилда" Сола Кэмпбелла. (The Guardian)



FA расследует инцидент с брошенной монетой в вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда во время кубкового матча с "Арсеналом". (The Sun)



Женская команда "Чарльтона" была оштрафована на 500 фунтов за отсутствие комплекта экстренной медицинской помощи на своем стадионе. (Sky Sports)