Сарри потребовал от Хадсон-Одои уважать "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри потребовал от нападающего Каллума Хадсон-Одои проявить уважение к клубу, который его воспитал.
На днях стало известно, что "синие" отклонил прошение своего воспитанника о трансфере. Желание Хадсон-Одои уйти в "Баварию" не будет удовлетворено, даже если Каллум не продлит истекающий через 18 месяцев контракт.
Сравнивая ситуацию Хадсон-Одои с ситуацией Эдена Азара, который тоже помышляет об уходе из "Челси", Сарри упрекнул 18-летнего англичанина, который решил пренебречь всеми теми силами и временем, что на него потратили в академии.
"Эдену 28, и если он хочет уйти, думаю, он должен уйти. В случае с Каллумом я надеюсь на обратное. Надеюсь, он хочет остаться и совершенствоваться здесь. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в Европе, но иногда он довольствуется меньшим. Моя задача — сделать его лучше и помочь ему реализовать свой потенциал. Иногда для этого мне приходится высказывать критику перед прессой. Это нормально. Такова моя работа".
"Каллуму только 18, и он должен уважать клуб и академию. У него в запасе еще куча времени. Если ты являешься одним из лучших игроков в Европе, возможно, это академия тебе помогла? Поэтому ты должен проявить уважение. Эден в другой ситуации".
"Каллум отличный игрок. Он стал бы одним из лучших в Европе, выступая и за другую команду, но он должен уважать работу тренеров академии", — цитирует Сарри The Guardian.
30.01.2019 11:00
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Последние комментарии:
до 28 как миниум должен как Азар отбегать за родину
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Уважение, дамы и господа, уважение. Сцуко, где же я это недавно слышал...
Получается, что Челси - это диагноз.
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Эдену 28, и если он хочет уйти, думаю, он должен уйти
Мощно
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