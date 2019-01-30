Сарри потребовал от Хадсон-Одои уважать "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри потребовал от нападающего Каллума Хадсон-Одои проявить уважение к клубу, который его воспитал.

На днях стало известно, что "синие" отклонил прошение своего воспитанника о трансфере. Желание Хадсон-Одои уйти в "Баварию" не будет удовлетворено, даже если Каллум не продлит истекающий через 18 месяцев контракт.



Сравнивая ситуацию Хадсон-Одои с ситуацией Эдена Азара, который тоже помышляет об уходе из "Челси", Сарри упрекнул 18-летнего англичанина, который решил пренебречь всеми теми силами и временем, что на него потратили в академии.



"Эдену 28, и если он хочет уйти, думаю, он должен уйти. В случае с Каллумом я надеюсь на обратное. Надеюсь, он хочет остаться и совершенствоваться здесь. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в Европе, но иногда он довольствуется меньшим. Моя задача — сделать его лучше и помочь ему реализовать свой потенциал. Иногда для этого мне приходится высказывать критику перед прессой. Это нормально. Такова моя работа".



"Каллуму только 18, и он должен уважать клуб и академию. У него в запасе еще куча времени. Если ты являешься одним из лучших игроков в Европе, возможно, это академия тебе помогла? Поэтому ты должен проявить уважение. Эден в другой ситуации".



"Каллум отличный игрок. Он стал бы одним из лучших в Европе, выступая и за другую команду, но он должен уважать работу тренеров академии", — цитирует Сарри The Guardian.