Почеттино: "Ситуация со стадионом повлияла на "Тоттенхэм"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что задержка с переездом на новый стадион негативно сказалась на его команде.
К концу января "шпоры" до сих пор не объявили, когда их вынужденное пребывание на "Уэмбли" закончится — известно лишь то, что все свои матчи в феврале подопечные Почеттино проведут на временном пристанище, которое они должны были освободить спустя месяц после начала сезона.
По словам Маурисио, эта задержка угнетает весь "Тоттенхэм" — не только игроков, но и болельщиков, если судить по снижающейся посещаемости матчей на "Уэмбли".
"Идея состояла в том, чтобы начать играть на новом стадионе в сентябре, а сейчас почти февраль, и мы до сих пор не знаем, когда переедем туда".
"Конечно, это громадное разочарование для каждого. В первую очередь для Даниэля Леви и руководства, потому что они не смогли сделать дело вовремя".
"Также вы видите, что наши фанаты на "Уэмбли" расстраиваются все больше и больше с каждой неделей из-за этой ситуации".
"Конечно, это влияет на команду и каждого в клубе. Именно поэтому я обязан сохранять позитивный настрой и быть оптимистом".
"Моя задача — призывать фанатов к тому, чтобы они подгоняли нас вперед. Мы нуждаемся в этом. Клуб нуждается в помощи фанатов, потому что они — это сердце и душа клуба, и сейчас непростой момент для нас".
"Всем нам нужно сделать это дополнительное усилие, чтобы финишировать в топ-4 или, возможно, реально побороться за титул. Также мы все еще участвуем в Лиге Чемпионов, и мы в восторге от этого", — цитирует Почеттино Sky Sports.
30.01.2019 10:00
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Речи ипаных политиков уже пошли.
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У пакета вообще самоуважение хоть какое есть?
Или он аналог портовой швали без чувства самоуважения??
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