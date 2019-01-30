Клопп защищает Салаха от обвинений в симуляциях

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, то считает обвинения в адрес своего нападающего Мохамеда Салаха по поводу симуляций необоснованными.

В недавних матчах против "Брайтона", "Арсенала" и "Ньюкасла" Салах зарабатывал и сам же реализовывал 11-метровые, хотя назначение некоторых из них могло показаться спорным.



В последнем матче Премьер-Лиги, когда "красные" минимально переиграли "Кристал Пэлас", Мохамед тоже попытался упасть в чужой штрафной, запнувшись о ногу Мамаду Сако, однако на сей раз безрезультатно, что лишь усилило критику в адрес египтянина по поводу нырков. Однако Клопп решил встать на защиту своего подопечного.



"Это была первая ситуация, когда он упал, не получив пенальти. Как вы можете ставить эту ситуацию в один ряд со всеми остальными? В других ситуациях даже говорить не о чем — пенальти и точка. А раз это первая такая ситуация, то почему мы должны ее обсуждать?"



"Мы почему-то не говорим о других ситуациях, гораздо более очевидных ситуациях. Никто не говорит о них, потому что это касается не "Сити", не "Юнайтед", не "Ливерпуля", не "Арсенала", не "Челси". Со всеми остальными происходит нечто похожее время от времени, и никто об этом не говорит. Ну, и ладно".



"Все пенальти за фолы против Мо были пенальти, но люди ведут себя так, словно это были наполовину нырки — а это не так. Чтобы зафиксировать фол в футболе, кровь не нужна. Мне больше нечего добавить. Нет, я не разговаривал с ним об этом", — цитирует Клоппа Sky Sports.