У Арнаутовича подозревают перелом стопы

Вернувшись к выступлениям за "Вест Хэм", нападающий Марко Арнаутович получил травму, в качестве которой подозревают перелом стопы.

Напомним, поступившее ранее в январе предложение из Китая вскружило голову 29-летнему австрийцу, и тот пропустил два предыдущих матча "молотобойцев".



Однако затем Арнаутович одумался и даже на 12 месяцев продлил свой контракт с "Вест Хэмом". А накануне вечером Марко вернулся к выступлениям за свой клуб.



Арнаутович не только не смог предотвратить поражение "Вест Хэма" от "Вулверхэмптона" со счетом 3:0, но и получил травму в столкновении с Рубеном Невешем во втором тайме. С "Молинью" Марко уезжал на костылях.



"Мы еще посмотрим, что произошло со стопой Марко. Травма может оказаться серьезной. Надеюсь, завтра мы все выясним", – цитирует главного тренера лондонцев Мануэля Пеллегрини Sky Sports.



