У Арнаутовича подозревают перелом стопы
Вернувшись к выступлениям за "Вест Хэм", нападающий Марко Арнаутович получил травму, в качестве которой подозревают перелом стопы.
Напомним, поступившее ранее в январе предложение из Китая вскружило голову 29-летнему австрийцу, и тот пропустил два предыдущих матча "молотобойцев".
Однако затем Арнаутович одумался и даже на 12 месяцев продлил свой контракт с "Вест Хэмом". А накануне вечером Марко вернулся к выступлениям за свой клуб.
Арнаутович не только не смог предотвратить поражение "Вест Хэма" от "Вулверхэмптона" со счетом 3:0, но и получил травму в столкновении с Рубеном Невешем во втором тайме. С "Молинью" Марко уезжал на костылях.
"Мы еще посмотрим, что произошло со стопой Марко. Травма может оказаться серьезной. Надеюсь, завтра мы все выясним", – цитирует главного тренера лондонцев Мануэля Пеллегрини Sky Sports.
30.01.2019 08:00
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