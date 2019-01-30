Сульшер доволен реакцией "Юнайтед" на пропущенные мячи

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своей радостью от реакции команды на два пропущенных гола от "Бернли".

За три минуты до окончания основного времени матча Премьер-Лиги против "бордовых" подопечные Сульшера уступали в счете 0:2.



Однако отчаянный натиск принес свои плоды, и "красным дьяволам" удалось вырвать ничью — 2:2. Стремление "Юнайтед" сражаться до самого конца, как в славные времена, порадовало Оле Гуннара, несмотря на потерю двух очков.



"По пути сюда меня так часто останавливали сотрудники клуба и говорили: "Замечательный бойцовский дух. Вы великолепно отыгрались".



"Поэтому, конечно, я рад набранному очку, но мы могли получить все три в концовке — нам просто не хватило времени. Мы слишком поздно начали играть столь настойчиво".



"Это станет уроком для нас, но теперь у вас есть ответ на вопрос: "Сможет ли эта команды отыграться, если будет уступать в один-два мяча?" Я очень доволен, как мы отреагировали", — цитирует Сульшера The Independent.