Гвардиола верит, что "Сити" все еще может стать чемпионом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда все еще может выиграть титул Премьер-Лиги, даже если "Ливерпуль" оторвется на семь очков.

Неожиданно уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 2:1, "горожане" предоставили "Ливерпулю" возможность упрочить свое лидерство в таблице. Однако Гвардиола отказывается признавать чемпионскую гонку предрешенной, как бы ни сыграли лидеры Премьер-Лиги с "Лестером".



"Ну, если они выиграют, то семь очков — это много, но сейчас только январь, не апрель или май. Впереди по-прежнему много матчей, и произойти может всякое".



"Многим командам есть за что сражаться. Кто-то сражается за выживание в Премьер-Лиге, другие — за попадание в Лигу Европы или Лигу Чемпионов".



"Что касается нас, то мы должны стараться изо всех сил и не сдаваться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.