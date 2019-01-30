Гвардиола верит, что "Сити" все еще может стать чемпионом
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда все еще может выиграть титул Премьер-Лиги, даже если "Ливерпуль" оторвется на семь очков.
Неожиданно уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 2:1, "горожане" предоставили "Ливерпулю" возможность упрочить свое лидерство в таблице. Однако Гвардиола отказывается признавать чемпионскую гонку предрешенной, как бы ни сыграли лидеры Премьер-Лиги с "Лестером".
"Ну, если они выиграют, то семь очков — это много, но сейчас только январь, не апрель или май. Впереди по-прежнему много матчей, и произойти может всякое".
"Многим командам есть за что сражаться. Кто-то сражается за выживание в Премьер-Лиге, другие — за попадание в Лигу Европы или Лигу Чемпионов".
"Что касается нас, то мы должны стараться изо всех сил и не сдаваться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
30.01.2019 06:10
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