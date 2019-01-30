"Бернли" прервал победную серию МЮ при Сульшере

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" впервые потерял очки при Оле Гуннере Сульшере, избежав поражения в домашнем противостоянии с "Бернли" благодаря двум поздним голам — 2:2.

Нападающий Ромелу Лукаку сохранил мест в старте "красных дьяволов" по сравнению с кубковой победой 1:3 над "Арсеналом". Джесси Лингард и Алексис Санчес присели в запас, а Антони Мартиаль из-за проблем со здоровьем даже не попал в заявку.

"Бордовые" вернулись к тому сочетание игроков, которые начинали безголевой матч против "Уотфорда" 10 дней назад.

"Юнайтед" имел прекрасную возможность открыть счет уже на девятой минуте, когда Ромелу Лукаку, убежав в прорыв и стянув на себя двух защитников, короткой передачей вывел в штрафной на удар Маркуса Рэшфорда, а тому не удалось подсечь мяч в ворота.

В дальнейшем "Бернли" пытался всячески сбить темп. Хозяева выглядели немного тяжело относительно предыдущих матчей при Сульшере.

"Юнайтед" заметно оживился в концовке первого тайма, но гости выдержали это давление. На 39-й минуте Поль Погба все-таки поразил чужие ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Второй тайм начался неожиданно. Андреас Перейра совершил потерю возле своей штрафной, благодаря чему Джек Корк вывел Эшли Барнса по центру на ворота. Таким подарком нападающий "бордовых" воспользовался на все 100 — 0:1.

"Юнайтед" пошел всей командой отыгрываться, но на 82-й минуте пропустил атаку, и Крис Вуд с близкого расстояния замкнул головой подачу Эшли Вествуда — 0:2.

Однако "дьяволы" не опустили руки, а пуще прежнего принялись атаковать. И эти старания были вознаграждены. Сперва вышедший на замену Джесси Лингард заработал для Поля Погба пенальти — 1:2. А уже в компенсированное время Виктор Линделеф сыграл на добивании после отраженного в упор удара Санчеса — 2:2.

"Юнайтед" не успокоился даже на этом и заключительные мгновения матча провел в атаках, однако ничью "Бернли" уже не отпустил.

"Юнайтед" впервые потерял очки при Сульшере, но это должно было однажды случиться. "Бернли" показал себя достойным соперником и свою ничью заслужил.

"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 01:05

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Последние комментарии:




  1. knvlay 30.01.2019 01:49 # knvlay
    30.01.2019 01:21 #
    ccchelsea

    А у МЮ в следующих двух турах тяжелейшие выезды к Лестеру и КП. А потом ПСЖ, Челси, Сити и Ливерпуль. Не сладко придётся викингу.

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    30.01.2019 01:25 #
    girasimus

    А Клоппу типа сладко придется?
    Бавария, МЮ

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    Источник: http://fapl.ru/posts/68460/?c=1

    Как называется эта болезнь?

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  2. thegodfather 30.01.2019 01:32 # thegodfather
    апхахаха, вот и сказочке конец, уже дома еле ноги от пернлея унесли.
    не долго сульшер танцевал

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  3. ccchelsea 30.01.2019 01:31 # ccchelsea
    Короче нужно как-то ебать завтра Борнмут, потом на выходных Хаддерсфилд и увеличивать отрыв от пятого места.

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  4. l-freeman 30.01.2019 01:30 # l-freeman
    Мля, янг как в свои лучшие годы побежал к краю поля - навесил

    Сульшер конечно лукаку зря снял, и тем более зря санчеса выпустил

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  5. myu99 30.01.2019 01:27 # myu99
    смотрет интересно будет за толстим что он может делат на поле за пенсов, чуствую завтра бормут пад ножку даст этим пенсам

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  6. chebrec 30.01.2019 01:24 # chebrec
    30 Борнмут
    2 худдрусфлдид
    Емое не жалеют аристократов!!!

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  7. knvlay 30.01.2019 01:21 # knvlay
    2.4-1.0 плюс одна пенка в стиле салаха, не свезло, вернулось за незаслуженную победу над птх, и так перебирают достаточно.
    Навес Юнайтед вернулся, не прошло и 10 матчей.

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  8. ccchelsea 30.01.2019 01:21 # ccchelsea
    А у МЮ в следующих двух турах тяжелейшие выезды к Лестеру и КП. А потом ПСЖ, Челси, Сити и Ливерпуль. Не сладко придётся викингу.

    (ответить)

  9. blackbirdofk 30.01.2019 01:18 # blackbirdofk
    Мосс говнарь паршивый... такую херотень на дельфине Лингарде поставить, когда в очеаидных ситуациях прячет голову в жопу. Тварь, просто тварь.

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  10. novocaine 30.01.2019 01:18 # novocaine
    Бились до конца, рано или поздно потеря очков должна была случиться. Забавно, потеря очков у МЮ, а бомбят тупые пенсы:) Чувствуют, что близится их нагиб на сб. GGMU

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  11. pistolero-lfc 30.01.2019 01:18 # pistolero-lfc
    Сук, не перестаю орать с 6-места м.ю.
    Видимо они там надолго, если даже после 7 победи и ничьи до сих пор на том же месте топчутся.
    Ну хоть не проинрали

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  12. myu99 30.01.2019 01:18 # myu99
    завтра посмотрим за проиграшам пенсов

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  13. myu99 30.01.2019 01:15 # myu99
    маладцы парни в атличие голубых показали характер.

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  14. lampard78 30.01.2019 01:13 # lampard78
    Ну обычный говнофутбол от МЮ. Бёрнли, конечно, подарил 2 гола в концовке. В принципе, вообще ничего Сульшер не сделал интересного. Игроки играют просто на радостях, что Мора слили, а так - всё то же самое. Так что я пока вообще не вижу за что Сульшеру контракт, хотя я бы был не против чтобы МЮ его подписали. Другое дело, что мб пока всё так уныло, т.к. команду собирал Моур под себя и Сульшеру приходится работать с "чужими" игроками. Тогда ему надо ждать подписаний. Пока же - просто минус 90 минут из жизни, которых жалко.

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  15. chebrec 30.01.2019 01:13 # chebrec
    Теперь очередь ливерастоф обосраться
    Ехехехехехехехе!!!

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  16. ccchelsea 30.01.2019 01:10 # ccchelsea
    Представляю, что голубки сделают с гейгуннерами в следующем туре. Походу переплюнут наши знаменитые 6:0.

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  17. brown-ale 30.01.2019 01:08 # brown-ale
    В лучших традициях Сафа! Даже никакого негатива после потери очков нет.

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  18. ccchelsea 30.01.2019 01:08 # ccchelsea
    А сцульшер рили новый сосаф. Постоянные отскоки, наротированные пенки против аутсайдеров и т.д. Осталось на СБ проебать и всё, точно новый пергюсон, только безтрофейный.

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  19. bekskeks 30.01.2019 01:08 # bekskeks
    Везучий Оле! Надо с обороной решать, Джонс не вариант для основы. Характер у МЮ никуда не делся. Бьются до конца

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  20. chebrec 30.01.2019 01:07 # chebrec
    Отскок в стиле афа
    Хотя он такие матчи ещё и выигрывал
    Ехехехехехехехе!!!

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