"Бернли" прервал победную серию МЮ при Сульшере

"Манчестер Юнайтед" впервые потерял очки при Оле Гуннере Сульшере, избежав поражения в домашнем противостоянии с "Бернли" благодаря двум поздним голам — 2:2.

Нападающий Ромелу Лукаку сохранил мест в старте "красных дьяволов" по сравнению с кубковой победой 1:3 над "Арсеналом". Джесси Лингард и Алексис Санчес присели в запас, а Антони Мартиаль из-за проблем со здоровьем даже не попал в заявку.



"Бордовые" вернулись к тому сочетание игроков, которые начинали безголевой матч против "Уотфорда" 10 дней назад.



"Юнайтед" имел прекрасную возможность открыть счет уже на девятой минуте, когда Ромелу Лукаку, убежав в прорыв и стянув на себя двух защитников, короткой передачей вывел в штрафной на удар Маркуса Рэшфорда, а тому не удалось подсечь мяч в ворота.



В дальнейшем "Бернли" пытался всячески сбить темп. Хозяева выглядели немного тяжело относительно предыдущих матчей при Сульшере.



"Юнайтед" заметно оживился в концовке первого тайма, но гости выдержали это давление. На 39-й минуте Поль Погба все-таки поразил чужие ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Второй тайм начался неожиданно. Андреас Перейра совершил потерю возле своей штрафной, благодаря чему Джек Корк вывел Эшли Барнса по центру на ворота. Таким подарком нападающий "бордовых" воспользовался на все 100 — 0:1.



"Юнайтед" пошел всей командой отыгрываться, но на 82-й минуте пропустил атаку, и Крис Вуд с близкого расстояния замкнул головой подачу Эшли Вествуда — 0:2.



Однако "дьяволы" не опустили руки, а пуще прежнего принялись атаковать. И эти старания были вознаграждены. Сперва вышедший на замену Джесси Лингард заработал для Поля Погба пенальти — 1:2. А уже в компенсированное время Виктор Линделеф сыграл на добивании после отраженного в упор удара Санчеса — 2:2.



"Юнайтед" не успокоился даже на этом и заключительные мгновения матча провел в атаках, однако ничью "Бернли" уже не отпустил.



"Юнайтед" впервые потерял очки при Сульшере, но это должно было однажды случиться. "Бернли" показал себя достойным соперником и свою ничью заслужил.



"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче