"Бернли" прервал победную серию МЮ при Сульшере
"Манчестер Юнайтед" впервые потерял очки при Оле Гуннере Сульшере, избежав поражения в домашнем противостоянии с "Бернли" благодаря двум поздним голам — 2:2.
Нападающий Ромелу Лукаку сохранил мест в старте "красных дьяволов" по сравнению с кубковой победой 1:3 над "Арсеналом". Джесси Лингард и Алексис Санчес присели в запас, а Антони Мартиаль из-за проблем со здоровьем даже не попал в заявку.
"Бордовые" вернулись к тому сочетание игроков, которые начинали безголевой матч против "Уотфорда" 10 дней назад.
"Юнайтед" имел прекрасную возможность открыть счет уже на девятой минуте, когда Ромелу Лукаку, убежав в прорыв и стянув на себя двух защитников, короткой передачей вывел в штрафной на удар Маркуса Рэшфорда, а тому не удалось подсечь мяч в ворота.
В дальнейшем "Бернли" пытался всячески сбить темп. Хозяева выглядели немного тяжело относительно предыдущих матчей при Сульшере.
"Юнайтед" заметно оживился в концовке первого тайма, но гости выдержали это давление. На 39-й минуте Поль Погба все-таки поразил чужие ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Второй тайм начался неожиданно. Андреас Перейра совершил потерю возле своей штрафной, благодаря чему Джек Корк вывел Эшли Барнса по центру на ворота. Таким подарком нападающий "бордовых" воспользовался на все 100 — 0:1.
"Юнайтед" пошел всей командой отыгрываться, но на 82-й минуте пропустил атаку, и Крис Вуд с близкого расстояния замкнул головой подачу Эшли Вествуда — 0:2.
Однако "дьяволы" не опустили руки, а пуще прежнего принялись атаковать. И эти старания были вознаграждены. Сперва вышедший на замену Джесси Лингард заработал для Поля Погба пенальти — 1:2. А уже в компенсированное время Виктор Линделеф сыграл на добивании после отраженного в упор удара Санчеса — 2:2.
"Юнайтед" не успокоился даже на этом и заключительные мгновения матча провел в атаках, однако ничью "Бернли" уже не отпустил.
"Юнайтед" впервые потерял очки при Сульшере, но это должно было однажды случиться. "Бернли" показал себя достойным соперником и свою ничью заслужил.
"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче
30.01.2019 01:05
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Последние комментарии:
30.01.2019 01:21 #
ccchelsea
А у МЮ в следующих двух турах тяжелейшие выезды к Лестеру и КП. А потом ПСЖ, Челси, Сити и Ливерпуль. Не сладко придётся викингу.
(ответить)
30.01.2019 01:25 #
girasimus
А Клоппу типа сладко придется?
Бавария, МЮ
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/68460/?c=1
Как называется эта болезнь?
(ответить)
апхахаха, вот и сказочке конец, уже дома еле ноги от пернлея унесли.
не долго сульшер танцевал
(ответить)
Короче нужно как-то ебать завтра Борнмут, потом на выходных Хаддерсфилд и увеличивать отрыв от пятого места.
(ответить)
Мля, янг как в свои лучшие годы побежал к краю поля - навесил
Сульшер конечно лукаку зря снял, и тем более зря санчеса выпустил
(ответить)
смотрет интересно будет за толстим что он может делат на поле за пенсов, чуствую завтра бормут пад ножку даст этим пенсам
(ответить)
30 Борнмут
2 худдрусфлдид
Емое не жалеют аристократов!!!
(ответить)
2.4-1.0 плюс одна пенка в стиле салаха, не свезло, вернулось за незаслуженную победу над птх, и так перебирают достаточно.
Навес Юнайтед вернулся, не прошло и 10 матчей.
(ответить)
А у МЮ в следующих двух турах тяжелейшие выезды к Лестеру и КП. А потом ПСЖ, Челси, Сити и Ливерпуль. Не сладко придётся викингу.
(ответить)
Мосс говнарь паршивый... такую херотень на дельфине Лингарде поставить, когда в очеаидных ситуациях прячет голову в жопу. Тварь, просто тварь.
(ответить)
Бились до конца, рано или поздно потеря очков должна была случиться. Забавно, потеря очков у МЮ, а бомбят тупые пенсы:) Чувствуют, что близится их нагиб на сб. GGMU
(ответить)
Сук, не перестаю орать с 6-места м.ю.
Видимо они там надолго, если даже после 7 победи и ничьи до сих пор на том же месте топчутся.
Ну хоть не проинрали
(ответить)
завтра посмотрим за проиграшам пенсов
(ответить)
маладцы парни в атличие голубых показали характер.
(ответить)
Ну обычный говнофутбол от МЮ. Бёрнли, конечно, подарил 2 гола в концовке. В принципе, вообще ничего Сульшер не сделал интересного. Игроки играют просто на радостях, что Мора слили, а так - всё то же самое. Так что я пока вообще не вижу за что Сульшеру контракт, хотя я бы был не против чтобы МЮ его подписали. Другое дело, что мб пока всё так уныло, т.к. команду собирал Моур под себя и Сульшеру приходится работать с "чужими" игроками. Тогда ему надо ждать подписаний. Пока же - просто минус 90 минут из жизни, которых жалко.
(ответить)
Теперь очередь ливерастоф обосраться
Ехехехехехехехе!!!
(ответить)
Представляю, что голубки сделают с гейгуннерами в следующем туре. Походу переплюнут наши знаменитые 6:0.
(ответить)
В лучших традициях Сафа! Даже никакого негатива после потери очков нет.
(ответить)
А сцульшер рили новый сосаф. Постоянные отскоки, наротированные пенки против аутсайдеров и т.д. Осталось на СБ проебать и всё, точно новый пергюсон, только безтрофейный.
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Везучий Оле! Надо с обороной решать, Джонс не вариант для основы. Характер у МЮ никуда не делся. Бьются до конца
(ответить)
Отскок в стиле афа
Хотя он такие матчи ещё и выигрывал
Ехехехехехехехе!!!
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