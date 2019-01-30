"Арсенал" переиграл "Кардифф"

"Арсенал" отпраздновал тяжелую победу над "Кардиффом" в домашних стенах со счетом 2:1.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери поменял сразу семерых игроков относительно поражения 1:3 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. Вернулись в команду Бернд Лено, Штефан Лихтштайнер, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Мохамед Эльнени, Маттео Гендузи и даже Месут Озил.



В старте у "ласточек", проводивших свой последний матч 19 января, появились Харри Артер, Бобби Рид и Арон Гуннарссон.



В первом тайме шла открытая и вполне равная игра. Хозяева, конечно, больше владели мячом, но креатива им отчаянно не хватало, несмотря на наличие Озила. "Арсенал" традиционно хромал в обороне, благодаря чему "Кардифф" регулярно показывал зубы.



За первый тайм "канониры" нанесли четыре удара, тогда как соперник — в два раза больше. Но все 12 получились неточными.



После перерыва игра не изменилась, но на 65-й минуте Брюно Мана фолом остановил быстрый прорыв Сеада Колашинаца по краю штрафной, и рефери назначил пенальти. Пьер-Эмерик Обамеянг хладнокровно реализовал стандарт — 1:0.



Гол Обамеянга изменил игру. "Арсенал" завладел инициативой и заставил "Кардифф" обороняться всей командой.



Атакам хозяев по-прежнему не хватало остроты, однако второй гол назревал и на 83-й минуте все-таки случился. Александр Лакасетт взял игру на себя, ворвался в штрафную по правому краю и сильным ударом пробил голкипера — 2:0.



В самой концовке вышедший на замену у "ласточек" Натаниэль Мендес-Лэйнг исполнил сольный гол, ворвавшись в штрафную по правому краю и нанеся крученый удар — 2:1.



"Арсенал" столкнулся с очень дерзким соперником и был вынужден попотеть ради этой победы. "Кардифф" в некотором смысле "поплыл" после пенальти и уже не смог вернуться к прежней игре.



"Арсенал" — "Кардифф". Отчет о матче