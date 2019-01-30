"Арсенал" переиграл "Кардифф"
"Арсенал" отпраздновал тяжелую победу над "Кардиффом" в домашних стенах со счетом 2:1.
Главный тренер "канониров" Унаи Эмери поменял сразу семерых игроков относительно поражения 1:3 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. Вернулись в команду Бернд Лено, Штефан Лихтштайнер, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Мохамед Эльнени, Маттео Гендузи и даже Месут Озил.
В старте у "ласточек", проводивших свой последний матч 19 января, появились Харри Артер, Бобби Рид и Арон Гуннарссон.
В первом тайме шла открытая и вполне равная игра. Хозяева, конечно, больше владели мячом, но креатива им отчаянно не хватало, несмотря на наличие Озила. "Арсенал" традиционно хромал в обороне, благодаря чему "Кардифф" регулярно показывал зубы.
За первый тайм "канониры" нанесли четыре удара, тогда как соперник — в два раза больше. Но все 12 получились неточными.
После перерыва игра не изменилась, но на 65-й минуте Брюно Мана фолом остановил быстрый прорыв Сеада Колашинаца по краю штрафной, и рефери назначил пенальти. Пьер-Эмерик Обамеянг хладнокровно реализовал стандарт — 1:0.
Гол Обамеянга изменил игру. "Арсенал" завладел инициативой и заставил "Кардифф" обороняться всей командой.
Атакам хозяев по-прежнему не хватало остроты, однако второй гол назревал и на 83-й минуте все-таки случился. Александр Лакасетт взял игру на себя, ворвался в штрафную по правому краю и сильным ударом пробил голкипера — 2:0.
В самой концовке вышедший на замену у "ласточек" Натаниэль Мендес-Лэйнг исполнил сольный гол, ворвавшись в штрафную по правому краю и нанеся крученый удар — 2:1.
"Арсенал" столкнулся с очень дерзким соперником и был вынужден попотеть ради этой победы. "Кардифф" в некотором смысле "поплыл" после пенальти и уже не смог вернуться к прежней игре.
"Арсенал" — "Кардифф". Отчет о матче
30.01.2019 00:45
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Туринцы получат восемь миллионов евро и еще два в качестве возможных бонусов.
Почему его проигнорили? 8 миллионов по сегодняшним меркам это копейки, плять куда смотят канониры, у них там пол состава в лазарете
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Поздравляю всех адекватных Сковзеров с победой в АПЛ. Это должно было случиться. Можно уже не бояться об этом говорить. Сити - говно!!!
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29.01.2019 23:01 #
griezmann
КОРОЛИ !!!
Источник: http://fapl.ru/posts/68444/?c=1#c6805496
29.01.2019 23:03 #
barstreetboy
КОРОЛИ 1-0!
Источник: http://fapl.ru/posts/68444/?c=1#c6805496
зашкварники цыганские
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Однажды красный, навсегда красный. Бенитесу низкий поклон.
(ответить)
Сити абоссан !
(ответить)
Уже даже Кардифф нормально обыграть не могут, позорники.
(ответить)
Топарики
(ответить)
это правда, манчестер сити может выиграть только сам манчестер сити (это я про ошибку ферны)
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Ну это не главная новость
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Даааа Этооо Викинг а не говно хохлячье
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банан уже в пенсовском шоколаде
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