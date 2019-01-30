"Арсенал" переиграл "Кардифф"

Арсенал "Арсенал" отпраздновал тяжелую победу над "Кардиффом" в домашних стенах со счетом 2:1.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери поменял сразу семерых игроков относительно поражения 1:3 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. Вернулись в команду Бернд Лено, Штефан Лихтштайнер, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Мохамед Эльнени, Маттео Гендузи и даже Месут Озил.

В старте у "ласточек", проводивших свой последний матч 19 января, появились Харри Артер, Бобби Рид и Арон Гуннарссон.

В первом тайме шла открытая и вполне равная игра. Хозяева, конечно, больше владели мячом, но креатива им отчаянно не хватало, несмотря на наличие Озила. "Арсенал" традиционно хромал в обороне, благодаря чему "Кардифф" регулярно показывал зубы.

За первый тайм "канониры" нанесли четыре удара, тогда как соперник — в два раза больше. Но все 12 получились неточными.

После перерыва игра не изменилась, но на 65-й минуте Брюно Мана фолом остановил быстрый прорыв Сеада Колашинаца по краю штрафной, и рефери назначил пенальти. Пьер-Эмерик Обамеянг хладнокровно реализовал стандарт — 1:0.

Гол Обамеянга изменил игру. "Арсенал" завладел инициативой и заставил "Кардифф" обороняться всей командой.

Атакам хозяев по-прежнему не хватало остроты, однако второй гол назревал и на 83-й минуте все-таки случился. Александр Лакасетт взял игру на себя, ворвался в штрафную по правому краю и сильным ударом пробил голкипера — 2:0.

В самой концовке вышедший на замену у "ласточек" Натаниэль Мендес-Лэйнг исполнил сольный гол, ворвавшись в штрафную по правому краю и нанеся крученый удар — 2:1.

"Арсенал" столкнулся с очень дерзким соперником и был вынужден попотеть ради этой победы. "Кардифф" в некотором смысле "поплыл" после пенальти и уже не смог вернуться к прежней игре.

"Арсенал" — "Кардифф". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кардифф, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 00:45

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Последние комментарии:




  1. jappstamm 30.01.2019 01:40 # jappstamm
    Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа продолжит карьеру в чемпионате Катара. Футболист подписал контракт с клубом «Аль-Духаиль».

    Туринцы получат восемь миллионов евро и еще два в качестве возможных бонусов.

    Почему его проигнорили? 8 миллионов по сегодняшним меркам это копейки, плять куда смотят канониры, у них там пол состава в лазарете

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  2. rj1992 30.01.2019 01:05 # rj1992
    Поздравляю всех адекватных Сковзеров с победой в АПЛ. Это должно было случиться. Можно уже не бояться об этом говорить. Сити - говно!!!

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  3. electric 30.01.2019 01:00 # electric
    29.01.2019 23:01 #
    griezmann

    КОРОЛИ !!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/68444/?c=1#c6805496

    29.01.2019 23:03 #
    barstreetboy

    КОРОЛИ 1-0!

    Источник: http://fapl.ru/posts/68444/?c=1#c6805496

    зашкварники цыганские

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  4. letonred 30.01.2019 00:58 # letonred
    Однажды красный, навсегда красный. Бенитесу низкий поклон.

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  5. fowler9 30.01.2019 00:58 # fowler9
    Сити абоссан !

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  6. ccchelsea 30.01.2019 00:57 # ccchelsea
    Уже даже Кардифф нормально обыграть не могут, позорники.

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  7. pistolero-lfc 30.01.2019 00:56 # pistolero-lfc
    Топарики

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  8. dannylucker 30.01.2019 00:55 # dannylucker
    это правда, манчестер сити может выиграть только сам манчестер сити (это я про ошибку ферны)

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  9. chebrec 30.01.2019 00:54 # chebrec
    Ну это не главная новость

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  10. rj1992 30.01.2019 00:49 # rj1992
    Даааа Этооо Викинг а не говно хохлячье

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  11. kukuruzzo 30.01.2019 00:47 # kukuruzzo
    банан уже в пенсовском шоколаде

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