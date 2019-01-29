Депай мечтает перейти в клуб вроде "Сити" или "Челси"

Вингер "Лиона" Мемфис Депай назвал "Манчестер Сити" и "Челси" в числе клубов, куда он мечтает перейти по окончании этого сезона.

Предыдущая попытка Депая заиграть в большом клубе оказалась провальной — Мемфис не проявил себя в "Манчестер Юнайтед" и уже по прошествии 18 месяцев, в январе 2017, уехал в "Лион".



По информации Sky Sports, "красные дьяволы" до сих пор сохраняют опцию по обратному выкупу 24-летнего голландца за 21.7 миллионов фунтов, но у самого Мемфиса несколько другие амбиции.



"Я хочу нового трансфера в клуб топ-уровня этим летом. "Лион" — большой клуб, но не настолько, как пять лучших в Европе".



"Я хочу перейти в клуб вроде "Реала", "Барселоны", "Челси", "Манчестер Сити", ПСЖ или "Баварии". Я хочу перебраться в город, который подходит мне, и в клуб, который подходит мне. Я хочу выступать за команду, которая действительно хочет играть в футбол", — сообщил Депай голландскому журналу Helden.