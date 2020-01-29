"Ньюкасл" согласовал покупку Мигеля Альмирона

Мигель Альмирон "Ньюкасл" согласовал приобретение полузащитника "Аталанта Юнайтед" и сборной Парагвая Мигеля Альмирона ориентировочной стоимостью в 20 миллионов фунтов.

Как сообщает Sky Sports, "сороки" предложили рекордную для своего клуба сумму за Альмирона, и клуб МЛС согласился на эти условия, хотя еще в начале января требовал за свою звезду 30 млн. фунтов. В данный момент Мигель уже направляется в Англию для медицинского обследования.

Решение "Ньюкасла" потратиться на 24-летнего парагвайца обусловлено желанием клуба сохранить своего главного тренера Рафаэля Бенитеса, который накануне матча против "Манчестер Сити" намекнул, что может вообще не доработать этот сезон, не говоря уже о продлении своего контракта.

Также "сороки" обсуждают переходы полузащитника "Бенфики" Андреаса Самариса и левого защитника "Монако" Андреа Барреки. На последнего "Ньюкасл" обратил внимание после сорвавшегося трансфера Жордана Лукаку из "Лацио".


Метки Альмирон, Аталанта Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2019 22:00

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  1. chebrec 29.01.2019 23:33 # chebrec
    Поможет чем сможет

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  2. jappstamm 29.01.2019 22:08 # jappstamm
    То чувство когда клуб из подвала таблицы активнее на трансферном рынке чем два клуба из топ 6

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