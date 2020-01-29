"Ньюкасл" согласовал покупку Мигеля Альмирона

"Ньюкасл" согласовал приобретение полузащитника "Аталанта Юнайтед" и сборной Парагвая Мигеля Альмирона ориентировочной стоимостью в 20 миллионов фунтов.

Как сообщает Sky Sports, "сороки" предложили рекордную для своего клуба сумму за Альмирона, и клуб МЛС согласился на эти условия, хотя еще в начале января требовал за свою звезду 30 млн. фунтов. В данный момент Мигель уже направляется в Англию для медицинского обследования.



Решение "Ньюкасла" потратиться на 24-летнего парагвайца обусловлено желанием клуба сохранить своего главного тренера Рафаэля Бенитеса, который накануне матча против "Манчестер Сити" намекнул, что может вообще не доработать этот сезон, не говоря уже о продлении своего контракта.



Также "сороки" обсуждают переходы полузащитника "Бенфики" Андреаса Самариса и левого защитника "Монако" Андреа Барреки. На последнего "Ньюкасл" обратил внимание после сорвавшегося трансфера Жордана Лукаку из "Лацио".