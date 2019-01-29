Сарри все еще ждет полузащитника

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что он все еще хочет приобрести полузащитника в это трансферное окно.

Сегодня полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, в котором "синие" видели замену для ушедшего в "Монако" Сеска Фабрегаса, официально присоединился к ПСЖ.



До закрытия трансферного окна остаются считанные дни, однако Сарри все еще надеется, что клуб найдет ему другого игрока, который смог бы действовать на позиции Жоржиньо.



"Думаю, для нас было важно подписать двух игроков. Один уже пришел, и я жду другого".



"Если этот игрок придет, я буду очень счастлив. Если нет, я буду работать с теми, кто у меня есть, так что это не проблема".



"Итан Ампаду не очень хорошо отыграл на этой позиции в последнем матче, но он очень молод, и это новая позиция для него. Ему непросто там играть".



"Во втором тайме мы попробовали там Матео Ковачича. Он способен очень быстро перемещать мяч и играть очень чисто, но нам нужно посмотреть, как он себя проявит в матче, где придется обороняться", — цитирует Сарри Sky Sports.