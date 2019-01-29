Клопп ожидает, что "Сити" выиграет все свои оставшиеся матчи

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что "Манчестер Сити" выиграет все свои матчи в остатке сезона Премьер-Лиги.

За 15 туров до завершения сезона "красные" имеют четыре очка над своими основными преследователями в лице "горожан".

Во вторник вечером будет первый раз за несколько последних недель, когда "Сити" играет перед "Ливерпулем". Это дает "горожанам" возможность сократить свое отставание от вершины до одного очка, пускай и временно, однако для Клоппа это совершенно не важно.

"Для меня это не играет никакой роли. Я ожидаю, что "Сити" выиграет все свои матчи. Я ожидаю, что они победят "Ньюкасл", но я все равно посмотрю матч".

"Я могу говорить лишь за себя. Я не сижу перед телевизором и не вздрагиваю, когда они забивают. Совсем не так. Я искренне верю, что ты должен делать свою работу, если хочешь чего-нибудь добиться".

"Не нужно отвлекаться на другие команды. Это лишено смысла и не помогает. Как бы ни сыграл "Сити" сегодня вечером, я ожидаю, что к своему матчу завтра мы подойдем с одним очком преимущества. Меня это не тревожит", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 29.01.2019 21:27 # blackdreamer
    ну топарь
    усыпляет бдительность своей лысой сучки что бы те сегодня слили каслу

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  2. kojan 29.01.2019 20:54 # kojan
    тренер покимонов геморроем чувствует, что и в этом году будет как в Киеве...

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  3. liverfun 29.01.2019 20:45 # liverfun
    лучший, все четко, любое интервью можно на цитаты разбирать

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  4. gunars 29.01.2019 20:20 # gunars
    сливает трофей, хочет уступить очкарик))

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  5. vals1702 29.01.2019 20:02 # vals1702
    ну и пусть ) ЛФК все выйграет тоже!

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