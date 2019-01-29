Клопп ожидает, что "Сити" выиграет все свои оставшиеся матчи
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что "Манчестер Сити" выиграет все свои матчи в остатке сезона Премьер-Лиги.
За 15 туров до завершения сезона "красные" имеют четыре очка над своими основными преследователями в лице "горожан".
Во вторник вечером будет первый раз за несколько последних недель, когда "Сити" играет перед "Ливерпулем". Это дает "горожанам" возможность сократить свое отставание от вершины до одного очка, пускай и временно, однако для Клоппа это совершенно не важно.
"Для меня это не играет никакой роли. Я ожидаю, что "Сити" выиграет все свои матчи. Я ожидаю, что они победят "Ньюкасл", но я все равно посмотрю матч".
"Я могу говорить лишь за себя. Я не сижу перед телевизором и не вздрагиваю, когда они забивают. Совсем не так. Я искренне верю, что ты должен делать свою работу, если хочешь чего-нибудь добиться".
"Не нужно отвлекаться на другие команды. Это лишено смысла и не помогает. Как бы ни сыграл "Сити" сегодня вечером, я ожидаю, что к своему матчу завтра мы подойдем с одним очком преимущества. Меня это не тревожит", — цитирует Клоппа Sky Sports.
29.01.2019 20:00
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ну топарь
усыпляет бдительность своей лысой сучки что бы те сегодня слили каслу
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тренер покимонов геморроем чувствует, что и в этом году будет как в Киеве...
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лучший, все четко, любое интервью можно на цитаты разбирать
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сливает трофей, хочет уступить очкарик))
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ну и пусть ) ЛФК все выйграет тоже!
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