Почеттино: "Тоттенхэм" так близок к новому уровню"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его клуб близок к выходу на новый уровень, и трофеи для этого не нужны.

Почеттино оказался под определенным давлением, вылетев на прошлой неделе из Кубка Англии и Кубка Лиги. Выбывание из кубковых соревнований означает, что ожидание первого трофея "шпор" при Почеттино затягивается.



Однако Почеттино считает, что путь на более высокий уровень лежит не через завоевание трофеев, а через улучшение всех механизмов в клубе.



"Мы так близки. Мы должны продолжать работать. Болельщики, которые не рады, в будущем оценят старания каждого в этом клубе".



"В футболе с терпением сложно, как и в жизни. Мы видим что-нибудь, и мы хотим получить это немедленно. Но в футболе нужно создавать, верить и упорно работать над развитием проекта. Разрушить легко, а построить так сложно".



"Чтобы построить новый стадион, клуб работал над этим 18 лет. Разрушить "Уайт Харт Лэйн" было легко: потребовался один полдень".



"Когда ты работаешь в "Реале", ты можешь думать только о завоевании трофеев. Когда мы пришли в "Тоттенхэм", здесь мы столкнулись с совершенно другим испытанием, а создать эту победную философию тяжело".



Нужно смотреть шире: у нас будет удивительный стадион, один из лучших в мире. Если ты хочешь быть одной из лучших команд в мире, тебе нужен один из лучших стадионов в мире, лучшие условия для работы, лучшая тренировочная база — которая у нас уже есть".



"Чтобы создать все это, требуются невероятные усилия. И в момент, когда все это есть, никаких оправданий больше быть не может".



"Мне тяжело, потому что три или четыре сезона мы говорим одно и то же насчет кубков. Конечно, я хочу побеждать. Я хочу украсить свое резюме трофеями".



"Мы сыграли в четырех кубковых полуфиналах, одном финале — мы старались, мы были близки. В последние три сезона мы стабильно участвуем в Лиге Чемпионов, попадаем в топ-4".



"Скажите мне, как я могу вывести этот клуб на новый уровень? Наверное, нужно становиться лучше с каждым сезоном, улучшать нашу структуру, улучшать свое функционирование, улучшать свой состав, улучшать свою инфраструктуру. Если вы составите такой список, то можете поставить галочку почти у каждого пункта", — цитирует Почеттино Sky Sports.