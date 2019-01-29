Сарри подтвердил, что Хадсон-Одои останется в "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что нападающий Каллум Хадсон-Одои не покинет "Стэмфорд Бридж" в январе.

Напомним, накануне стало известно, что директор "синих" Марина Грановская отклонила прошение Хадсон-Одои о трансфере и сообщила Каллуму, что тот не сможет перейти в "Баварию".

Выступая перед прессой во вторник, Сарри подтвердил что Хадсон-Одои останется в "Челси" минимум до конца сезона, независимо от ситуации с новым контрактом. Маурицио уверен, что Каллум станет большой звездой, не меняя клуб.

"На поле его дела идут хорошо. Я очень им доволен. Я не очень рад по поводу всей этой ситуации, но я очень хорошо знаю, что у каждой большой команды в Англии есть те же проблемы".

"Этих молодых игроков непросто удерживать. Он, конечно, один из лучших 18-летних игроков в Европе, так что это очень, очень сложно".

"Клуб сказал мне, что Каллум совершенно точно не для продажи и, вероятно, будет не для продажи в июле. Он прибавляет. Думаю, он будет будущим нашего клуба. Он будет будущим английского футбола".

"Удастся ли нам убедить его подписать новый контракт? Вы очень хорошо знаете, что я здесь бессилен. Если у меня будет власть, чтобы подписать с ним новый контракт, я сделаю все возможное".

"Невозможно обещать ему, что он будет играть каждый матч, потому что это зависит от ситуации", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Сарри, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2019 18:45

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  1. fog 29.01.2019 19:11 # fog
    Зачётно обнаглевшим Хёнессу с Руммениге и сраному цыгану Салихамиджичу хуем по губам провели.

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