Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что нападающий Каллум Хадсон-Одои не покинет "Стэмфорд Бридж" в январе.

Напомним, накануне стало известно, что директор "синих" Марина Грановская отклонила прошение Хадсон-Одои о трансфере и сообщила Каллуму, что тот не сможет перейти в "Баварию".



Выступая перед прессой во вторник, Сарри подтвердил что Хадсон-Одои останется в "Челси" минимум до конца сезона, независимо от ситуации с новым контрактом. Маурицио уверен, что Каллум станет большой звездой, не меняя клуб.



"На поле его дела идут хорошо. Я очень им доволен. Я не очень рад по поводу всей этой ситуации, но я очень хорошо знаю, что у каждой большой команды в Англии есть те же проблемы".



"Этих молодых игроков непросто удерживать. Он, конечно, один из лучших 18-летних игроков в Европе, так что это очень, очень сложно".



"Клуб сказал мне, что Каллум совершенно точно не для продажи и, вероятно, будет не для продажи в июле. Он прибавляет. Думаю, он будет будущим нашего клуба. Он будет будущим английского футбола".



"Удастся ли нам убедить его подписать новый контракт? Вы очень хорошо знаете, что я здесь бессилен. Если у меня будет власть, чтобы подписать с ним новый контракт, я сделаю все возможное".



"Невозможно обещать ему, что он будет играть каждый матч, потому что это зависит от ситуации", — цитирует Сарри Sky Sports.