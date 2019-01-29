"Юнайтед" договаривается о продаже Феллайни в Китай

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Феллайни близок к переезду в Китай, где может получить еще более выгодный контракт, чем имеет сейчас на "Олд Траффорд".

В 2013 Феллайни стал первым приобретением "красных дьяволов" в эпоху после сэра Алекса Фергюсона. Болельщики "Юнайтед" не сразу приняли Маруана, считая того чужеродным элементом в своем клубе.



При Жозе Моуриньо в качестве главного тренера Маруану удалось завоевать не любовь, но уважение фанатов. Игрок сборной Бельгии доказал, что его физическую мощь можно использовать во благо.



В прошлом сезоне Моуриньо отчаянно сражался, чтобы предотвратить уход Феллайни свободным агентом. Жозе добился своего, но "Юнайтед" пришлось сделать Маруана своим третьим самым высокооплачиваемым игроком.



Увольнение Моуриньо в прошлом месяце одновременно ознаменовало и конец для Феллайни. 31-летний бельгиец сыграл лишь 31 минуту при Оле Гуннаре Сульшере, а вдобавок к этому получил травму икроножной мышцы.



Как сообщает The Guardian, этой ситуацией решил воспользоваться неназванный клуб китайской Суперлиги. Переговоры с "Юнайтед" об условиях трансфера уже вовсю ведутся.



Daily Mail добавляет, что в Китае Феллайни предлагают роскошный контракт сразу на пять с половиной лет, а этим неназванным клубом является "Шаньдун Лунэн", где выступает бывший нападающий "Саутгемптона" Грациано Пелле.



Важно отметить, что трансферное окно в Китае открыто до конца февраля, поэтому "Юнайтед" может не спешить с согласованием этого трансфера.