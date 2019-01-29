"Арсенал" близок к аренде Дениса Суареса

"Арсенал" приблизился к сделке по аренде полузащитника Дениса Суареса после того, как "Барселона" смягчила свою позицию и согласилась возобновить переговоры с лондонским клубом.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что переговоры по Суаресу зашли в тупик. "Канониры" были готовы лишь арендовать Дениса, тогда как "Барселона" настаивала либо на постоянном трансфере, либо на аренде с обязательством по выкупу.



Однако сегодня The Independent и ESPN в один голос утверждают, что "Барселона" пошла на уступки. Под давлением самого игрока, желающего воссоединиться со своим бывшим тренером по "Валенсии" Унаи Эмери, и из-за приближения трансферного дедлайна чемпионы Ла Лиги согласились на вариант с арендой.



Ожидается, что теперь 25-летний испанец присоединится к "Арсеналу" на правах аренды до конца сезона с опцией по выкупу примерно за 20 миллионов евро (17.4 млн. фунтов).



Перед тем, как отпустить Суареса в Северный Лондон, "Барселона" автоматически продлит контракт Дениса на 12 месяцев — до июня 2021. Это позволит каталонскому клубу защитить стоимость игрока, если того не выкупит "Арсенал".