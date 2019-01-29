Бенитес не уверен, что останется в "Ньюкасле" до конца сезона

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес не смог пообещать, что останется на "Сент Джеймс Парк" до конца сезона.

Ранее в январе появились слухи, что Бенитес буквально поставил ультиматум своему клубу, потребовав усиление состава в обмен на согласие продлить свой истекающий в конце сезона контракт.



Однако "сороки" до сих пор не подписали ни одного новичка, упустив Жордана Лукаку и Желсона Мартинша, и теперь экс-наставник "Ливерпуля", "Челси", "Реала", "Интера" и "Наполи" даже не исключает, что покинет "Ньюкасл" раньше, чем истечет его контракт.



"Могу ли я пообещать, что не уйду до конца сезона? Нет, я ничего не могу гарантировать. Я гарантирую лишь то, что буду сосредоточен и стараться изо всех сил каждую минуту, пока я здесь".



"Уйду ли я в четверг, если "Ньюкасл" никого не подпишет? Давайте дождемся четверга, и там станет видно. Надеюсь, мы наберем три очка против "Манчестер Сити" и осчастливим каждого".



"Я пришел сюда и остался здесь в Чемпионшипе, потому что могу видеть потенциал этого клуба. Я буду стараться изо всех сил до последней минуты", — цитирует Бенитеса Sky Sports.