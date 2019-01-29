Бенитес не уверен, что останется в "Ньюкасле" до конца сезона

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес не смог пообещать, что останется на "Сент Джеймс Парк" до конца сезона.

Ранее в январе появились слухи, что Бенитес буквально поставил ультиматум своему клубу, потребовав усиление состава в обмен на согласие продлить свой истекающий в конце сезона контракт.

Однако "сороки" до сих пор не подписали ни одного новичка, упустив Жордана Лукаку и Желсона Мартинша, и теперь экс-наставник "Ливерпуля", "Челси", "Реала", "Интера" и "Наполи" даже не исключает, что покинет "Ньюкасл" раньше, чем истечет его контракт.

"Могу ли я пообещать, что не уйду до конца сезона? Нет, я ничего не могу гарантировать. Я гарантирую лишь то, что буду сосредоточен и стараться изо всех сил каждую минуту, пока я здесь".

"Уйду ли я в четверг, если "Ньюкасл" никого не подпишет? Давайте дождемся четверга, и там станет видно. Надеюсь, мы наберем три очка против "Манчестер Сити" и осчастливим каждого".

"Я пришел сюда и остался здесь в Чемпионшипе, потому что могу видеть потенциал этого клуба. Я буду стараться изо всех сил до последней минуты", — цитирует Бенитеса Sky Sports.


Метки Бенитес, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 29.01.2019 17:06 # ray-black
    Рафик ждет не дождется когда кончится контракт и он сможет сделать ноги.

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  2. ben-arfa 29.01.2019 16:40 # ben-arfa
    Тренер то хороший, но даже самые лучшие без усиления ничего не покажут. Тот же Лестер в чемпионский сезон провел выдающуюся работу на рынке.

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