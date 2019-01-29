"Тоттенхэм" может вступить в борьбу за Тилеманса

"Тоттенхэм" задумывается о том, чтобы побороться за полузащитника "Монако" Юри Тилеманса.

Напомним, накануне стало известно, что "Лестер" уже вступил в переговоры о покупке Тилеманса и может предложить за 21-летнего игрока сборной Бельгии около 20 миллионов фунтов.



Как сегодня передает The Telegraph, "лисы" продвигаются в переговорах с "Монако", однако теперь свой интерес к Юри обозначил "Тоттенхэм".



Источники из клуба Лиги 1 сообщает, что в данный момент президент "шпор" Даниэль Леви лишь ждет зеленого света от главного тренера Маурисио Почеттино, чтобы выдвинуть свое предложение по Тилемансу.



У Почеттино нет повода игнорировать такую возможность, учитывая свалившиеся на его команду кадровые проблемы в последние недели, включая травмы и отъезд в Китай Муссы Дембеле.



Добавим, Тилеманс является продуктом знаменитой академии "Андерлехта" и до своего отъезда в "Монако" в мае 2017 считался одним из самых талантливых молодых игроков на родине. Прошлым летом Юри помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали на ЧМ-2018.