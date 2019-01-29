Гвардиола настраивает "Сити" на обновление рекорда по количеству очков

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде может потребоваться побить свой прошлогодний рекорд по количеству очков, чтобы опередить "Ливерпуль" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В случае победы над "Ньюкаслом" во вторник вечером "горожане" смогу приблизиться к вершине таблицы на одно очко, однако Гвардиола не ожидает, что спустя сутки "Ливерпуль" не восстановит прежнюю дистанцию.



Хосеп допускает, что только 15 побед в 15 оставшихся матчах позволят его команде защитить титул, учитывая мощь конкурента.



"Я бы сказал, что дело не в том, чтобы обновить рекорд по количеству очков. Само по себе это не имеет значения, но мы должны выиграть много матчей, чтобы стать чемпионами, да. "Ливерпуль" не будет терять слишком много очков".



"Я не знаю, что нам потребуется, чтобы выиграть титул, но я практически уверен, что нам нужно выиграть много матчей, и первый из них — против "Ньюкасла". "Ливерпуль" не будет много ошибаться, но если это все-таки произойдет, мы должны быть на чеку".



"Игроки знают это, мы разговаривали с ними. Если прежде 85, 87, 89 очков делали тебя чемпионом, то теперь тебе нужно набрать более 90. Как бы то ни было, мы должны выигрывать свои матчи. Если мы не будем этого делать, все будет кончено. Каждый матч как финал для нас, и то же касается кубковых соревнований", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.