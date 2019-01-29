"Арсенал" потратил 17 миллионов фунтов на увольнение Венгера и его помощников

Арсен Венгер Досрочное прекращение контракта Арсена Венгера и его помощников по тренерскому штабу стоило "Арсеналу" 17.1 миллионов фунтов.

Напомним, Венгер покинул должность главного тренера "канониров" в конце прошлого сезона, после 22 лет работы в лондонском клубе.

Ранее Венгер не раз заявлял, что всегда предельно ответственно относится к обязательствам по контрактам, однако "Эмирейтс" Арсен покинул за год до истечения своего соглашения — в принудительно-добровольном порядке.

"Арсенал" сохранил Стива Боулда, помощника Венгера, но многие другие люди, ассистировавшие Арсену, покинули клуб. Например, "канониры" попрощались с Йенсом Леманном и Боро Приморацем.

Как утверждает The Times, расставание с Венгером и его штабом обошлось "Арсеналу" в 17.1 млн. фунтов. Если добавить сюда ущерб от непопадания в Лигу Чемпионов, становится понятно, почему у нынешнего рулевого "канониров" Унаи Эмери нет денег на зимние трансферы.


Метки Арсенал, Венгер, финансы

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. parlor3 29.01.2019 14:19 # parlor3
    Нет денег на трансферы, потому что владелец тварь из США.

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  2. gunnerlove 29.01.2019 14:13 # gunnerlove
    Ну денег всегда не было на трансферы, так что это не причина

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  3. akadam 29.01.2019 13:53 # akadam
    Бонус за преданность.

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  4. chelsea88 29.01.2019 13:32 # chelsea88
    Боро Приморец это венгеррро чтоль?!

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  5. gidro-met 29.01.2019 13:01 # gidro-met
    Венгер - это вирус, эпидемия. Начиная с 2010 г

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