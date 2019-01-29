"Арсенал" потратил 17 миллионов фунтов на увольнение Венгера и его помощников
Досрочное прекращение контракта Арсена Венгера и его помощников по тренерскому штабу стоило "Арсеналу" 17.1 миллионов фунтов.
Напомним, Венгер покинул должность главного тренера "канониров" в конце прошлого сезона, после 22 лет работы в лондонском клубе.
Ранее Венгер не раз заявлял, что всегда предельно ответственно относится к обязательствам по контрактам, однако "Эмирейтс" Арсен покинул за год до истечения своего соглашения — в принудительно-добровольном порядке.
"Арсенал" сохранил Стива Боулда, помощника Венгера, но многие другие люди, ассистировавшие Арсену, покинули клуб. Например, "канониры" попрощались с Йенсом Леманном и Боро Приморацем.
Как утверждает The Times, расставание с Венгером и его штабом обошлось "Арсеналу" в 17.1 млн. фунтов. Если добавить сюда ущерб от непопадания в Лигу Чемпионов, становится понятно, почему у нынешнего рулевого "канониров" Унаи Эмери нет денег на зимние трансферы.
29.01.2019 13:00
Просмотров: 1496
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нет денег на трансферы, потому что владелец тварь из США.
(ответить)
Ну денег всегда не было на трансферы, так что это не причина
(ответить)
Бонус за преданность.
(ответить)
Боро Приморец это венгеррро чтоль?!
(ответить)
Венгер - это вирус, эпидемия. Начиная с 2010 г
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий