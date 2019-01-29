"Арсенал" потратил 17 миллионов фунтов на увольнение Венгера и его помощников

Досрочное прекращение контракта Арсена Венгера и его помощников по тренерскому штабу стоило "Арсеналу" 17.1 миллионов фунтов.

Напомним, Венгер покинул должность главного тренера "канониров" в конце прошлого сезона, после 22 лет работы в лондонском клубе.



Ранее Венгер не раз заявлял, что всегда предельно ответственно относится к обязательствам по контрактам, однако "Эмирейтс" Арсен покинул за год до истечения своего соглашения — в принудительно-добровольном порядке.



"Арсенал" сохранил Стива Боулда, помощника Венгера, но многие другие люди, ассистировавшие Арсену, покинули клуб. Например, "канониры" попрощались с Йенсом Леманном и Боро Приморацем.



Как утверждает The Times, расставание с Венгером и его штабом обошлось "Арсеналу" в 17.1 млн. фунтов. Если добавить сюда ущерб от непопадания в Лигу Чемпионов, становится понятно, почему у нынешнего рулевого "канониров" Унаи Эмери нет денег на зимние трансферы.