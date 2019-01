Светская хроника за вторник

"Арсенал" готов платить Ивану Перишичу 250 тысяч фунтов в неделю. "Манчестер Сити" планирует покупку Бена Чилуэлла. "Челси" грозит трансферный запрет на два окна. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Арсенал" манит вингера "Интера" Ивана Перишича зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю. (The Sun)



"Арсенал" все еще надеется арендовать вингера "Барселоны" Малкома. (The Sun)



"Арсенал" может отправить Месута Озила в ПСЖ в обмен на полузащитника Адриена Рабьо. (Daily Star)



"Арсеналу" была предложена возможность приобрести защитника "Наполи" Кевина Малькуи на подмену травмированному Эктору Беллерину. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" активизировал свой интерес к защитнику "Лестера" Бену Чилуэллу. (The Sun)



"Сити" близок к продаже юниора Рабби Матондо в "Шальке-04" за 11.3 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Ливерпуль" не контактировал с "Бешикташем" насчет продажи полузащитника Лазара Марковича, вопреки слухам в турецкой прессе. (Liverpool Echo)



"Нант" хочет арендовать нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги, но не может потянуть зарплату бельгийца. (Daily Star)



Юный нападающий "Ливерпуля" Бен Вудберн вернулся из "Шеффилд Юнайтед" и теперь может уйти в аренду в "Халл". (Daily Mail)



"Милан" интересуется вингером "Уотфорда" Жераром Деулофеу. (Di Marzio)



"Лестер" отказался отпустить защитника Кристиана Фукса в аренду в "Астон Виллу". (Sky Sports)



"Ньюкасл", "Бернли" и "Кардифф" заинтересованы в аренде вингера "Эвертона" Янника Боласи. (Daily Mirror)



"Бернли" проявляет интерес к нападающим Че Адамсу из "Бирмингема" и Винсенту Янссену из "Тоттенхэма". (Daily Mail)



Другое



ФИФА расследует трансферы более 100 юниоров с участием "Челси". "Синим" грозит запрет на подписание игроков в течение двух окон. (Daily Mail)



Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн устроился ассистентом главного тренера в клуб Бундеслиги "Аугсбург". (Sky Sports)



Защитник "Астон Виллы" Мика Ричардс собирается завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. (Daily Mail)



Из-за травмы стопы нападающий ПСЖ Неймар пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Юнайтед". (Daily Express)



В воскресенье стартуют подводные поиски самолета, на котором нападающий Эмилиано Сала летел из Нанта в Кардифф. (Sky Sports)



С защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена были сняты обвинения в даче ложных показаний в Хорватии. (Liverpool Echo)



В сезоне 2016/17 клубы Премьер-Лиги и их игроки заплатили 3.3 млрд. фунтов в виде налогов и создали 100 тыс. рабочих мест. (The Independent)



Итальянский министр Маттео Сальвини назвал новичка "Челси" Гонсало Игуаина "наемником". (BBC)