24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник 29 января шестью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





АРСЕНАЛ — КАРДИФФ 22:45 Онлайн-трансляция



Несмотря на все свои кадровые и игровые проблемы в последние недели, а также выбывание из Кубка Англии, "Арсенал" по-прежнему очень хорош на своем поле, и домашняя форма — это ключ к попаданию в топ-4. "Канониры" выиграли все пять последних матчей на "Эмирейтс" в рамках Премьер-Лиги. Последняя неделя стала для "Кардиффа" неделей потрясений из-за трагической истории с Эмилиано Салой, на которого в Уэльсе возлагали огромные надежды, судя по сумме трансфера. "Арсенал" не потерпел ни одного поражения в 14 последних встречах с "ласточками" с учетом всех соревнований, а все три в Премьер-Лиге — выиграл.



В минувшую пятницу лазарет "Арсенала" пополнили защитники Сократис Папастатопулос и Лоран Косьелни. По-прежнему тяжело травмированы Роб Холдинг, Эктор Беллерин и Данни Уэлбек.



"Кардифф" все еще лишен Шона Моррисона, который восстанавливается после удаления аппендикса.



ФУЛХЭМ — БРАЙТОН 22:45



"Фулхэм" неудачно начал 2019 год, потерпев четыре поражения подряд, включая вылет из Кубка Англии против скромного "Олдхэма". "Брайтон" находится чуть дальше от опасной зоны, чем его соперник, но в последние недели выступает столь же плохо, если судить по результатам в Премьер-Лиге — в восьми предыдущих турах у команд равные показатели. "Дачники" ни разу не выиграли в шести последних встречах с "чайками" — пять поражений подряд и ничья 2:2 в сентябре.



Нападающий Абубакар Камара по-прежнему отстранен от матчей и тренировок "Фулхэма" после инцидента на базе клуба. Андре-Франк Замбо-Ангисса едва возобновил занятия.



Основной голкипер "Брайтона" Мэт Райа уже вернулся с Кубка Азии и готов сыграть свой первый матч за клуб с Boxing Day. Леон Балогун оправился после болезни.



ХАДДЕРСФИЛД — ЭВЕРТОН 22:45



Это будет дебют для Яна Зиверта в качестве главного тренера "Хаддерсфилда". Немецкий специалист не побоялся принять команду, набравшую всего одно очко в 10 последних матчах Премьер-Лиги, и даже заявил, что верит в шансы "терьеров" избежать вылета, во что пока верится с большим трудом. "Эвертон" одержал только две победы в 10 последних поединках чемпионата, а на прошлой неделе дополнительно испортил настроение своим фанатам вылетом из Кубка Англии. В 10 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "ириски" ни разу не уступили — пять побед и пять ничьих.



Ключевой полузащитник "Хаддерсфилда" Аарон Муй вернулся в строй после нескольких недель отсутствия с травмой связок колена. Абдельхамид Сабири также возобновил тренировки, но Филип Биллинг и Данни Уильямс пока не готовы.



"Эвертон" по-прежнему лишен Фила Ягиелки, а Йерри Мина под вопросом. Идрисса Гейе должен сыграть, несмотря на прошение о трансфере.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 22:45



"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" находятся на расстоянии в одно очко и имеют примерно одинаковые показатели. Параллелей можно провести много — обе команды имеют серьезные амбиции и в этом сезоне уже успели шокировать отдельных представителей топ-6. Но тем и другим отчаянно не хватает стабильности, поэтому-то они и болтаются в середине таблицы. Последний раз "волки" побеждали "молотобойцев" на своем поле в рамках высшего дивизиона еще в мае 1982 — 2:1.



Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли завершает отбывать свою дисквалификацию. В старт вернутся основные игроки, получившие передышку против "Шрюсбери" в Кубке Англии.



Нападающий Марко Арнаутович передумал уезжать в Китай и готов вернуться к выступлениям за "Вест Хэм". Райан Фредерикс может сыграть свой первый матч в Премьер-Лиге за более чем два месяца. У Лукаса Переса проблемы с лодыжкой.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция



Хосеп Гвардиола проведет свой 100-й матч у руля "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге. "Горожане" набрали просто устрашающую форму, забив 29 голов с того момента, когда последний раз пропускали. "Ньюкасл" в этом сезоне потерпел уже восемь поражений дома в рамках чемпионата, а также проиграл все восемь встреч с представителями топ-6. "Сороки" не знают побед уже в 22 встречах с "горожанами" в Премьер-Лиге, включая 19 поражений.



В лазарете "Ньюкасла" остаются Мохамед Диаме, Джонджо Шелви, Ки Сун Юн и Хоселу.



"Сити" побережет защитника Бенжамена Менди, который снова пожаловался на колено после кубкового матча с "Бертоном". Венсан Компани отсутствует с мышечным повреждением.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" находился в 11 очках от топ-4, когда за неделю до Рождества Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера. Победа же над "Бернли" позволит "красным дьяволам" сравняться с замыкающим первую четверку "Челси", пускай, возможно, только на 24 часа. Однако "Бернли" уже не видится таким легким соперником, как на старте сезона — стоило Тому Хитону вернуться в ворота, как "бордовые" набрали 10 очков из 12 возможных. "Юнайтед" не знает поражений уже в 19 домашних встречах с "Бернли" с учетом всех соревнований — эта серия берет начало в далеком 1962 году.



Защитник "Юнайтед" Кри Смоллинг залечил свою стопу, которая не позволяла ему играть с 8 декабря. Маркос Рохо и Маруан Феллайни продолжают лечиться.



"Бернли" предстоит оценить состояние Фила Бардсли, Йоханна Берг Гудмундссона и Робби Брэйди.