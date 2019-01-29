"Челси" внимательно следит за Иваном Ракитичем

Иван Ракитич "Челси" заинтересовался полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем, добавив игрока сборной Хорватии в список своих трансферных целей на грядущее лето.

На прошлой неделе каталонский клуб инвестировал 75 миллионов фунтов в покупку Френки Де Йонга у "Аякса". Это стало очередным шагом "Барселоны" по замещению стареющего поколения своих звезд.

Как утверждает каталонское издание AS, на "Ноу Камп" видят в 21-летнем Де Йонге преемника для Ивана Ракитича, которому этой весной исполнится уже 31 год. Эта ситуация привлекла внимание "Челси".

Сообщается, что в приглашении Ракитича на "Стэмфорд Бридж" заинтересован лично главный тренер "синих" Маурицио Сарри, который находится в поисках идеальных партнеров для Жоржиньо в центре поля.

"Я здесь для того, чтобы играть. Если что-нибудь изменится, мы поговорим. Я уверен в себе и знаю, что могу дать команде. Я знаю, кто я такой", — заявил на днях Ракитич.


Метки Барселона, Ракитич, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 29.01.2019 11:53 # manutd-20champ
    а куда же топарей девать, типа горгиньо, канте, чика ну и главный топарь это барклей?

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  2. makaku 29.01.2019 11:42 # makaku
    У Арсенала Муму Сити Пуля, даже у тотхэма есть какая то логика, философия структура

    у челси никуя этого нет, какой то бестолковый клуб без мысли, с таким же бестолковым рашкинским владельцем без идеи и мысли, тупо импульсы как обезьяна - о Ракитич, давайте купим. .... .

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  3. makaku 29.01.2019 11:38 # makaku
    По моему Челси это помойка без мысли / философии. говноклуб

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  4. makeewadim 29.01.2019 11:21 # makeewadim
    Правильно, зачем нарушать традицию)

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  5. j-silver 29.01.2019 11:03 # j-silver
    пенсы опять всякое старье собирают

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