"Челси" внимательно следит за Иваном Ракитичем

"Челси" заинтересовался полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем, добавив игрока сборной Хорватии в список своих трансферных целей на грядущее лето.

На прошлой неделе каталонский клуб инвестировал 75 миллионов фунтов в покупку Френки Де Йонга у "Аякса". Это стало очередным шагом "Барселоны" по замещению стареющего поколения своих звезд.



Как утверждает каталонское издание AS, на "Ноу Камп" видят в 21-летнем Де Йонге преемника для Ивана Ракитича, которому этой весной исполнится уже 31 год. Эта ситуация привлекла внимание "Челси".



Сообщается, что в приглашении Ракитича на "Стэмфорд Бридж" заинтересован лично главный тренер "синих" Маурицио Сарри, который находится в поисках идеальных партнеров для Жоржиньо в центре поля.



"Я здесь для того, чтобы играть. Если что-нибудь изменится, мы поговорим. Я уверен в себе и знаю, что могу дать команде. Я знаю, кто я такой", — заявил на днях Ракитич.