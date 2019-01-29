"Арсенал" обещал Эмери деньги на летние трансферы
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заверил, что у него будут деньги на усиление состава — но только летом.
Ранее в январе Эмери признался, что "канониры" не могут позволить себе покупки в это трансферное окно и лишь рассчитывают на арендные переходы.
Испанский специалист не первый раз оказывается в подобном положении за свою карьеру, но вместе с тем уверен, что к лету ситуация изменится.
"У меня уже был подобный опыт с другими командами. В "Севилье" и "Валенсии" нам обычно приходилось продавать игроков каждый сезон. Когда я пришел в ПСЖ, там было иначе — клуб хотел покупать игроков".
"Я могу работать и так, и иначе. Моя работа состоит в том, чтобы добиваться поставленных целей с теми игроками, которые у меня есть".
"Когда у нас есть возможность купить классного игрока, который способен нам помочь и улучшить нашу игру, нужно этим пользоваться. Но клуб говорит мне, что сейчас не лучший момент, чтобы покупать игроков".
"Также клуб сказал мне, что летом будет по-другому. У нас будет возможность потратить деньги на приглашение игроков", — цитирует Эмери Daily Mirror.
29.01.2019 10:00
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В попадании в четверку, главную ставку сделали на травмы Кейна, Алли, и 3ий сезон Моу. Почти сработало, но вот Сульшер. Топовое рук-во Арсенала
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ну а отдельные гейпенсы взрываются под каждым постом о великом Арсенале, куда этим chelseapride со своей историей, small club mentality fans.
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летом взорвут рынок, будут овердохуа тратить. мбаппе за 300кк придет
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Да в уши ему нассали руководство гейклуба, а этот наивный тренеришка поверил.
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4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
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Еще одни наркоманы. Без трансферов о четверке и думать не стоит. В северном Лондоне все альтернативно одаренные?
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Венгер никуда не уходил...
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