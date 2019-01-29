"Арсенал" обещал Эмери деньги на летние трансферы

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заверил, что у него будут деньги на усиление состава — но только летом.

Ранее в январе Эмери признался, что "канониры" не могут позволить себе покупки в это трансферное окно и лишь рассчитывают на арендные переходы.

Испанский специалист не первый раз оказывается в подобном положении за свою карьеру, но вместе с тем уверен, что к лету ситуация изменится.

"У меня уже был подобный опыт с другими командами. В "Севилье" и "Валенсии" нам обычно приходилось продавать игроков каждый сезон. Когда я пришел в ПСЖ, там было иначе — клуб хотел покупать игроков".

"Я могу работать и так, и иначе. Моя работа состоит в том, чтобы добиваться поставленных целей с теми игроками, которые у меня есть".

"Когда у нас есть возможность купить классного игрока, который способен нам помочь и улучшить нашу игру, нужно этим пользоваться. Но клуб говорит мне, что сейчас не лучший момент, чтобы покупать игроков".

"Также клуб сказал мне, что летом будет по-другому. У нас будет возможность потратить деньги на приглашение игроков", — цитирует Эмери Daily Mirror.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. babsez 29.01.2019 11:20 # babsez
    В попадании в четверку, главную ставку сделали на травмы Кейна, Алли, и 3ий сезон Моу. Почти сработало, но вот Сульшер. Топовое рук-во Арсенала

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  2. mixmaster 29.01.2019 10:58 # mixmaster
    ну а отдельные гейпенсы взрываются под каждым постом о великом Арсенале, куда этим chelseapride со своей историей, small club mentality fans.

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  3. mixmaster 29.01.2019 10:57 # mixmaster
    летом взорвут рынок, будут овердохуа тратить. мбаппе за 300кк придет

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  4. chelsea88 29.01.2019 10:38 # chelsea88
    Да в уши ему нассали руководство гейклуба, а этот наивный тренеришка поверил.

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  5. vyrentz 29.01.2019 10:32 # vyrentz
    4 Челси 23 47
    5 Арсенал 23 44
    6 Манчестер Юнайтед 23 44

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  6. vyrentz 29.01.2019 10:31 # vyrentz
    Еще одни наркоманы. Без трансферов о четверке и думать не стоит. В северном Лондоне все альтернативно одаренные?

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  7. ben-arfa 29.01.2019 10:10 # ben-arfa
    Венгер никуда не уходил...

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