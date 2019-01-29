"Арсенал" обещал Эмери деньги на летние трансферы

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заверил, что у него будут деньги на усиление состава — но только летом.

Ранее в январе Эмери признался, что "канониры" не могут позволить себе покупки в это трансферное окно и лишь рассчитывают на арендные переходы.



Испанский специалист не первый раз оказывается в подобном положении за свою карьеру, но вместе с тем уверен, что к лету ситуация изменится.



"У меня уже был подобный опыт с другими командами. В "Севилье" и "Валенсии" нам обычно приходилось продавать игроков каждый сезон. Когда я пришел в ПСЖ, там было иначе — клуб хотел покупать игроков".



"Я могу работать и так, и иначе. Моя работа состоит в том, чтобы добиваться поставленных целей с теми игроками, которые у меня есть".



"Когда у нас есть возможность купить классного игрока, который способен нам помочь и улучшить нашу игру, нужно этим пользоваться. Но клуб говорит мне, что сейчас не лучший момент, чтобы покупать игроков".



"Также клуб сказал мне, что летом будет по-другому. У нас будет возможность потратить деньги на приглашение игроков", — цитирует Эмери Daily Mirror.