Сульшер: "Трофеи всегда важны для "Юнайтед"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что целью его клуба являются трофеи, а не только место в топ-4 Премьер-Лиги.

Вылетев из двух кубковых соревнований за четыре дня, наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его не интересуют второстепенные трофеи, и для "шпор" гораздо важнее стабильно попадать в Лигу Чемпионов.



Сульшер со своим главным конкурентом за право тренировать "Юнайтед" в следующем сезоне не согласен и считает, что "красные дьяволы" не могут довольствоваться тем, чего достаточно "Тоттенхэму".



"Если ты выигрываешь трофеи, это великолепный день для каждого в клубе, это лучшее время в твоей жизни, потому что ты никогда не знаешь, когда выиграешь следующий. Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил: "Какой бы трофей ты ни выиграл, ты просто должен насладиться этим".



"Я здесь не для того, чтобы обсуждать, что сказал Почеттино или какой-либо другой тренер. Я просто говорю, что в этом клубе мы всегда стремимся к трофеям. Такова наша природа. Поэтому мы постараемся выиграть Кубок Англии".



"Мы участвуем в Лиге Чемпионов, мы в Кубке Англии, и мы не можем сказать, что только места в топ-4 будет для нас достаточно. Мы должны постараться что-нибудь выиграть в этом году. Будучи тренером "Манчестер Юнайтед", я в каждом матче настраиваюсь на победу".



"Попасть в топ-4 — это никакая не мечта. Мы "Манчестер Юнайтед", и мы всегда должны стремиться к победе в лиге. Нам не выиграть лигу в этом году, но в будущем мы обязательно должны снова стать претендентом на титул. Сейчас мы шестые, и мы на некотором отдалении от вершины, но все еще можем побороться за попадание в топ-3", — цитирует Сульшера The Telegraph.