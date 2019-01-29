Сульшер: "Трофеи всегда важны для "Юнайтед"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что целью его клуба являются трофеи, а не только место в топ-4 Премьер-Лиги.
Вылетев из двух кубковых соревнований за четыре дня, наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его не интересуют второстепенные трофеи, и для "шпор" гораздо важнее стабильно попадать в Лигу Чемпионов.
Сульшер со своим главным конкурентом за право тренировать "Юнайтед" в следующем сезоне не согласен и считает, что "красные дьяволы" не могут довольствоваться тем, чего достаточно "Тоттенхэму".
"Если ты выигрываешь трофеи, это великолепный день для каждого в клубе, это лучшее время в твоей жизни, потому что ты никогда не знаешь, когда выиграешь следующий. Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил: "Какой бы трофей ты ни выиграл, ты просто должен насладиться этим".
"Я здесь не для того, чтобы обсуждать, что сказал Почеттино или какой-либо другой тренер. Я просто говорю, что в этом клубе мы всегда стремимся к трофеям. Такова наша природа. Поэтому мы постараемся выиграть Кубок Англии".
"Мы участвуем в Лиге Чемпионов, мы в Кубке Англии, и мы не можем сказать, что только места в топ-4 будет для нас достаточно. Мы должны постараться что-нибудь выиграть в этом году. Будучи тренером "Манчестер Юнайтед", я в каждом матче настраиваюсь на победу".
"Попасть в топ-4 — это никакая не мечта. Мы "Манчестер Юнайтед", и мы всегда должны стремиться к победе в лиге. Нам не выиграть лигу в этом году, но в будущем мы обязательно должны снова стать претендентом на титул. Сейчас мы шестые, и мы на некотором отдалении от вершины, но все еще можем побороться за попадание в топ-3", — цитирует Сульшера The Telegraph.
29.01.2019 08:00
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В лучших традициях Арсенки. Шестое место, Кубок Англии и тебя погонят к куям.
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хочу напомнить
АПЛ — 29 лет без трофея
ЛЧ — 14 лет без трофея
ЛЕ — 18 лет без трофея
Кубок Англии — 7 лет без трофея
Кубок Лиги — 7 лет без трофея
Комьюнити — 13 лет без трофея
Подытожим:
L - losers
F - fucking
C - club
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Как бы надо сливать ка но пенсам сливать не хочется а дальше будет уже и рукой до финала подать. Приоритет конечно апл, надо влезть в четверку и закрепиться там
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Правильные мысли, правильные слова...дух победителя не должно поддаваться сомнению..
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