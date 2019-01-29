Идрисса Гейе попросил "Эвертон" о трансфере в ПСЖ

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе подал прошение о трансфере и настаивает на переходе в ПСЖ.

В минувшее воскресенье стало известно, что чемпионы французской Лиги 1 предложили за Гейе 21.5 миллионов фунтов. "Ириски" ответили отказом, сообщив ПСЖ, что их основной опорник не продается.



Нежелание "Эвертона" вести переговоры возмутило 29-летнего игрока сборной Сенегала, который решил добиваться своего перехода в Париж. По информации Sky Sports, в понедельник Гейе подал запрос на трансфер.



Daily Mail добавляет, что Идрисса сообщил своему клубу о желании перебраться в ПСЖ еще в декабре, когда французский гранд начал проявлять к нему интерес, поэтому прошение о трансфере стало крайней мерой.



Ожидается, что в оставшиеся дни января ПСЖ вернется с улучшенным предложением по Гейе. Только сумма порядка 35-40 млн. фунтов может убедить "ирисок" расстаться со своей звездой, купленной два с половиной года назад у "Астон Виллы" за 7.6 млн. фунтов.