Идрисса Гейе попросил "Эвертон" о трансфере в ПСЖ
Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе подал прошение о трансфере и настаивает на переходе в ПСЖ.
В минувшее воскресенье стало известно, что чемпионы французской Лиги 1 предложили за Гейе 21.5 миллионов фунтов. "Ириски" ответили отказом, сообщив ПСЖ, что их основной опорник не продается.
Нежелание "Эвертона" вести переговоры возмутило 29-летнего игрока сборной Сенегала, который решил добиваться своего перехода в Париж. По информации Sky Sports, в понедельник Гейе подал запрос на трансфер.
Daily Mail добавляет, что Идрисса сообщил своему клубу о желании перебраться в ПСЖ еще в декабре, когда французский гранд начал проявлять к нему интерес, поэтому прошение о трансфере стало крайней мерой.
Ожидается, что в оставшиеся дни января ПСЖ вернется с улучшенным предложением по Гейе. Только сумма порядка 35-40 млн. фунтов может убедить "ирисок" расстаться со своей звездой, купленной два с половиной года назад у "Астон Виллы" за 7.6 млн. фунтов.
29.01.2019 07:00
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Игрочелы вообще обурели! Еще один подал прошение. Куда мир катится...
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глупый, глупый Мамба.
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пример Стамбули, Бен Арфа, Крыховяка, Пасторе, Лукаса, Дракслера ничему не учат? он там не будет играть при живом Вератти и Рабье
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