Идрисса Гейе попросил "Эвертон" о трансфере в ПСЖ

Идрисса Гейе Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе подал прошение о трансфере и настаивает на переходе в ПСЖ.

В минувшее воскресенье стало известно, что чемпионы французской Лиги 1 предложили за Гейе 21.5 миллионов фунтов. "Ириски" ответили отказом, сообщив ПСЖ, что их основной опорник не продается.

Нежелание "Эвертона" вести переговоры возмутило 29-летнего игрока сборной Сенегала, который решил добиваться своего перехода в Париж. По информации Sky Sports, в понедельник Гейе подал запрос на трансфер.

Daily Mail добавляет, что Идрисса сообщил своему клубу о желании перебраться в ПСЖ еще в декабре, когда французский гранд начал проявлять к нему интерес, поэтому прошение о трансфере стало крайней мерой.

Ожидается, что в оставшиеся дни января ПСЖ вернется с улучшенным предложением по Гейе. Только сумма порядка 35-40 млн. фунтов может убедить "ирисок" расстаться со своей звездой, купленной два с половиной года назад у "Астон Виллы" за 7.6 млн. фунтов.


Метки Гейе, ПСЖ, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 565

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 29.01.2019 08:20 # chelsiukpro
    Игрочелы вообще обурели! Еще один подал прошение. Куда мир катится...

    (ответить)

  2. monsieurgood 29.01.2019 08:00 # monsieurgood
    глупый, глупый Мамба.

    (ответить)

  3. abilkha-93 29.01.2019 07:42 # abilkha-93
    пример Стамбули, Бен Арфа, Крыховяка, Пасторе, Лукаса, Дракслера ничему не учат? он там не будет играть при живом Вератти и Рабье

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: