Трансферы: сложные переговоры и реальные суммы сделок

Переговоры в WhatsApp, причудливые условия и реальная стоимость трансферов. Новая книга футбольного юриста Даниэля Ги "Сделка оформлена" открывает окно в мир многомиллионных переходов игроков.

Это выдержка из книги, которая была опубликована 24 января.





***



Сделки могут заключаться и фотографироваться в кабинетах директоров, но их основные положения и детали обсуждаются в WhatsApp после гор электронных писем, иногда глубокой ночью и после 40 ежедневных звонков вашему клиенту.



Если читать репортажи в прессе, процесс трансфера кажется простым: клуб находит нужного ему игрока, а затем оформляется сделка. Легко. На практике же процесс от определения таланта до заключения контракта может быть очень сложным. В восьмидесятые и девяностые годы для футболистов было привычным обсуждать, вести переговоры и подписывать долгосрочные контракты напрямую с новыми менеджерами, без вмешательства агентов, исполнительных директоров, футбольных директоров и председателей правления. Сейчас все с точностью до наоборот. В наше время крайне редко бывают случаи, когда игрок любого из четырех дивизионов не имеет своего представителя.



Цена трансфера



Согласование многомиллионной стоимости — всего лишь часть общей задачи, которая стоит перед клубом. Необходима работа с различными агентами, чтобы согласовать еженедельную зарплату, выплату за сам переход, а также бонусы за лояльность и выступления на поле. Дьявол кроется в деталях.



Деньги за трансфер обычно выплачиваются частями. Например, 50 процентов сразу после оформления сделки, 25 процентов в ее первую годовщину, а затем еще 25 — во вторую.



Летом 2017 года "Барселона", согласно заголовкам, заплатила за Филиппе Коутиньо 118 миллионов фунтов. Согласно сообщениям прессы, из них были гарантированы 82 миллиона, и эта сумма выплачивалась в четырех частях. Выплата оставшихся 36 миллионов зависела от, например, победы "Барселоны" в Лиге Чемпионов или получения футболистом "Золотого мяча".



Важно понимать, что цена трансфера в заголовке почти никогда не учитывает инвестиций, которые будут сделаны клубом в существенную зарплату по длительной сделке. Трансферная сумма в 35 миллионов фунтов, к которой добавляется зарплата в 26 миллионов, требует наличия очень глубоких карманов.



В крупных трансферах Премьер-Лиги клуб, как правило, платит агенту комиссионные со стороны игрока. Это может быть пять процентов от базовой зарплаты футболиста, и эта сумма обычно выплачивается частями.



Клуб-покупатель должен заплатить трансферный сбор Премьер-Лиге, равный четырем процентам от суммы трансфера, для того, чтобы зарегистрировать игрока. Этот сбор помогает финансировать выплаты, причитающиеся в соответствие с пенсионной программой Ассоциации профессиональных футболистов.



Контракт футболиста



Самым важным моментом для игрока является его зарплата. Иногда она основывается на более высокой базовой сумме и меньшей переменной сумме. Переменные суммы обычно определяются количеством бонусов, которые может предложить клуб...



Бонусы за выступления



Выходы на поле



Помимо бонусов за выходы на поле, могут быть предусмотрены дополнительные бонусы, при которых недельная зарплата игрока будет расти после достижения им отметки в определенное количество матчей. Например, зарплата игрока будет увеличиваться на 1.5 тысячи фунтов в неделю после того, как он сыграет в стартовом составе 25, 50, 75, 100, 125 и 150 матчей в Премьер-Лиге. Игрокам, вышедшим на замену, могут платить 30 процентов бонуса.



Победы



Расценки варьируются от несколько сотен фунтов в низших дивизионах до 10,000 фунтов в Премьер-Лиге.



Голы



Многие клубы не включают в свои контракты бонусы за индивидуальные достижения. Логика такова: бонусы за голы могут стимулировать индивидуализм, который плохо скажется на командных целях.



По-прежнему много клубов, которые платят бонусы за голы — например, 5 тысяч фунтов за гол. По некоторым данным, некоторые клубы Премьер-Лиги платят 10 тысяч.



Голевые передачи



Если игрок непосредственно делает голевой пас, ему могут выплатить 3 тысячи фунтов за "ассист". Для некоторых игроков бонусы за голевые передачи могут оцениваться так же, как бонусы за голы.



Бонус за "клин-шит"



Может быть выплачен бонус в 5 тысяч фунтов.



Странные условия



- "Лучший пекарь": Рольф-Кристель Ги-Мьен, по сообщениям, попросил франкфуртский "Айнтрахт" заплатить за кулинарные уроки его жены.

- "Астрономические" условия: "Сандерленд" внес в контракт положение, которое запрещало шведу Стефану Шварцу летать в космос.

- All-out war: в 2002, из-за угрозы военного конфликта в Ираке, тренер Бернд Штанге попросил местную Ассоциацию футбола об опции ухода в случае начала войны. Позже это произошло, и Штанге покинул Ирак.

- Лыжная школа: Стигу Инге Бьернебю запретили следовать примеру отца, прыгавшего на лыжах с трамплина на Олимпийских играх. "Ливерпуль" отказал ему в возможности кататься на лыжах во время поездок в Норвегию.

- Кому нужны друзья? Когда Неймар играл за "Барселону", его друзья раз в два месяца летали в испанский отпуск, а клуб покрывал все их расходы в Барселоне. Достаточно обыденное условия среди топ-футболистов.

- Нелетающий голландец. Сообщалось, что легендарный игрок "Арсенала" Деннис Бергкамп, который боялся полетов, настоял на условии контракта, согласно которому клуб не мог его заставить отправиться на выездную игру самолетом.

- Никаких красных бутс: когда Рафаэль Ван дер Ваарт перешел в "Реал Бетис" в 2015 году, сообщалось, что он может использовать бутсы любого цвета, кроме красного. Потому что этот цвет городских оппонентов "Бетиса", "Севильи".



Другие бонусы/условия



Контрактные выплаты



Идея в том, что, если игрок остается в клубе на предусмотренный контрактом период, он получит определенную сумму денег.



"Если игрок остается в клубе, он получит общую сумму в 100 тысяч фунтов, которая будет выплачена в четырех частях. 25 тысяч 1 августа 2018, 2019, 2020 и 2021".



Выплаты за лояльность



Клуб предоставит бонусы, чтобы побудить своих игроков остаться на следующий сезон. Например, игрок может получить выплаты за лояльность общей суммой в 120 тысяч фунтов, разбитые на три одинаковых части.



Вылет



Базовая зарплата футболиста может быть сокращена в два раза.



Командный бонус



Командный бонус — это определенная сумма, которая выплачивается в конце конкретного сезона команде, в зависимости от ее успехов.



С целью вознаградить тех, кто сделал наибольший вклад, обычно устанавливается балльная система.

___



Множество пунктов, положений и условий делают переговоры сложным процессом. Справедливо сказать, что сумма в заголовке о трансфере игрока дает лишь небольшое представление о нюансах, которые определяют успешный трансфер и переговоры о контракте футболиста...



Выдержка из книги Done Deal: An Insider's Guide to Football Contracts, Multi-Million Pound Transfers and Premier League Big Business Даниэля Ги