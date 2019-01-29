"Юнайтед" предложил Мате новый контракт на один год
"Манчестер Юнайтед" предложил полузащитнику Хуану Мате новый однолетний контракт.
Как известно, действующее соглашение Маты с "красными дьяволами" истекает уже в конце этого сезона, причем свою опцию по автоматическому продлению договора на 12 месяцев клуб использовал еще в прошлой кампании.
По информации Evening Standard, "Юнайтед" сел за стол переговоров с Матой еще около Рождества. На "Олд Траффорд" находятся под впечатлением от игры 30-летнего испанца при Оле Гуннаре Сульшере и желают сохранить Хуана.
Вместе с тем "Юнайтед" предлагает экс-игроку "Челси" контракт только на один год, пускай и с привычной для "дьяволов" опцией продления на 12 месяцев.
Этот контракт может стать последним большим в карьере Маты, поэтому игроку требуется некоторое время на размышления. Сообщается, что Хуан открыт к идее поиграть в Серию А, а вот переезд в Америку или Китай он для себя исключает.
29.01.2019 00:05
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Последние комментарии:
Мата единственный топарь посреди этого сброда, и единственный кто выигрывал лч
Воспитанник челси кстати
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можно слить. всё равно до основы не дорос этот игрочишка, но человек оxyeнный
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Могли бы и двухлетний предложить такому то игроку.
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Супер, Матадор полезен.
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