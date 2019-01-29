"Юнайтед" предложил Мате новый контракт на один год

"Манчестер Юнайтед" предложил полузащитнику Хуану Мате новый однолетний контракт.

Как известно, действующее соглашение Маты с "красными дьяволами" истекает уже в конце этого сезона, причем свою опцию по автоматическому продлению договора на 12 месяцев клуб использовал еще в прошлой кампании.



По информации Evening Standard, "Юнайтед" сел за стол переговоров с Матой еще около Рождества. На "Олд Траффорд" находятся под впечатлением от игры 30-летнего испанца при Оле Гуннаре Сульшере и желают сохранить Хуана.



Вместе с тем "Юнайтед" предлагает экс-игроку "Челси" контракт только на один год, пускай и с привычной для "дьяволов" опцией продления на 12 месяцев.



Этот контракт может стать последним большим в карьере Маты, поэтому игроку требуется некоторое время на размышления. Сообщается, что Хуан открыт к идее поиграть в Серию А, а вот переезд в Америку или Китай он для себя исключает.