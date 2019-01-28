Российский бизнесмен Максим Демин стал единоличным владельцем "Борнмута".

Впервые Демин приобрел долю в клубе с южного побережья Англии еще в 2011 году, а в 2013 получил полный контроль над "вишенками".



В ноябре 2015 Максим продал 25% своих акций Peak6 Football Holding LLC — американской инвестиционной компании со штаб-квартирой в Чикаго. Демин пошел на этот шаг, чтобы привлечь средства на усиление состава команды и реконструкцию стадиона.



А сегодня сообщает Sky Sports, Демин выкупил эти акции обратно, и теперь "Борнмут" снова на 100 процентов принадлежит Максиму. Финансовые условия сделки не разглашаются.