Максим Демин стал единоличным владельцем "Борнмута"
Российский бизнесмен Максим Демин стал единоличным владельцем "Борнмута".
Впервые Демин приобрел долю в клубе с южного побережья Англии еще в 2011 году, а в 2013 получил полный контроль над "вишенками".
В ноябре 2015 Максим продал 25% своих акций Peak6 Football Holding LLC — американской инвестиционной компании со штаб-квартирой в Чикаго. Демин пошел на этот шаг, чтобы привлечь средства на усиление состава команды и реконструкцию стадиона.
А сегодня сообщает Sky Sports, Демин выкупил эти акции обратно, и теперь "Борнмут" снова на 100 процентов принадлежит Максиму. Финансовые условия сделки не разглашаются.
28.01.2019 21:00
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Красава, опять хохлы на кукане
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Ну Макс покажи Роме как надо работать в АПЛ...
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