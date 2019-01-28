Максим Демин стал единоличным владельцем "Борнмута"

Максим Демин Российский бизнесмен Максим Демин стал единоличным владельцем "Борнмута".

Впервые Демин приобрел долю в клубе с южного побережья Англии еще в 2011 году, а в 2013 получил полный контроль над "вишенками".

В ноябре 2015 Максим продал 25% своих акций Peak6 Football Holding LLC — американской инвестиционной компании со штаб-квартирой в Чикаго. Демин пошел на этот шаг, чтобы привлечь средства на усиление состава команды и реконструкцию стадиона.

А сегодня сообщает Sky Sports, Демин выкупил эти акции обратно, и теперь "Борнмут" снова на 100 процентов принадлежит Максиму. Финансовые условия сделки не разглашаются.


Метки Борнмут, Демин

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 21:00

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  1. lexa-arsenal 28.01.2019 21:39 # lexa-arsenal
    Красава, опять хохлы на кукане

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  2. scouser2005 28.01.2019 21:07 # scouser2005
    Ну Макс покажи Роме как надо работать в АПЛ...

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