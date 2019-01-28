"Челси" решил не продавать Хадсон-Одои в январе
"Челси" принял окончательное решение не продавать нападающего Каллума Хадсон-Одои в это трансферное окно.
Ранее в январе "Бавария" сделала несколько предложение о покупке Хадсон-Одои, однако сумма в 35 миллионов фунтов не убедила "синих" отпустить своего воспитанника.
На прошлой неделе 18-летний англичанин попросил "Челси" о трансфере, дав ясно понять, что не собирается продлевать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.
Казалось бы, демарш Каллума заставит лондонский клуб пойти на сделку с чемпионами Бундеслиги, однако на "Стэмфорд Бридж" было принято другое решение.
По информации The Telegraph и Daily Mail, директор "синих" Марина Грановская провела встречу с Хадсон-Одои и его представителям, уведомив юниора, что тот не покинет клуб в январе.
После этого Грановская сообщила то же самое "Баварии". Каллум с пониманием отнесся к решению своего клуба и теперь сможет сосредоточиться на выступлении за "Челси" в остатке сезона.
Грядущим летом у Хадсон-Одои остается только 12 месяцев по контракту, а это означает, что стоимость Каллума может значительно снизиться, однако "Челси" сознательно прошел на этот риск.
На "Стэмфорд Бридж" надеются, что за ближайшие четыре месяца Хадсон-Одои поменяет свое планы на будущее и все-таки подпишет новый контракт с родным клубом, где ему готовы платить 85 тыс. фунтов в неделю.
Источники подчеркивают, что "Челси" остается в хороших отношениях с Хадсон-Одои, а если этот просчитанный риск себя не оправдает, то летом "синие" постараются продать Каллума с опцией обратного выкупа.
28.01.2019 20:45
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Последние комментарии:
Молодцы правельно сделали! Может и передумает а продать за 30 и Бортмунду можно летом.
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Ахах, зачем ему продлевать контракт, если он собрался уйти? Ему теперь наоборот, еще подъемных дадут в случае бесплатного трансфера. Сразу видна бабская логика в руководстве пенсов.
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Если он такой лютый топарик, то пусть Виллиана загнобит, как Аллисон Миньоле.
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Тебе 18, лови свои шансы и не выё. Может и вырастет что толковое. Ну не хочет играть, пусть уходит потом. Скорее всего летом продлят с отступными и всё.
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