"Челси" решил не продавать Хадсон-Одои в январе

Каллум Хадсон-Одои "Челси" принял окончательное решение не продавать нападающего Каллума Хадсон-Одои в это трансферное окно.

Ранее в январе "Бавария" сделала несколько предложение о покупке Хадсон-Одои, однако сумма в 35 миллионов фунтов не убедила "синих" отпустить своего воспитанника.

На прошлой неделе 18-летний англичанин попросил "Челси" о трансфере, дав ясно понять, что не собирается продлевать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.

Казалось бы, демарш Каллума заставит лондонский клуб пойти на сделку с чемпионами Бундеслиги, однако на "Стэмфорд Бридж" было принято другое решение.

По информации The Telegraph и Daily Mail, директор "синих" Марина Грановская провела встречу с Хадсон-Одои и его представителям, уведомив юниора, что тот не покинет клуб в январе.

После этого Грановская сообщила то же самое "Баварии". Каллум с пониманием отнесся к решению своего клуба и теперь сможет сосредоточиться на выступлении за "Челси" в остатке сезона.

Грядущим летом у Хадсон-Одои остается только 12 месяцев по контракту, а это означает, что стоимость Каллума может значительно снизиться, однако "Челси" сознательно прошел на этот риск.

На "Стэмфорд Бридж" надеются, что за ближайшие четыре месяца Хадсон-Одои поменяет свое планы на будущее и все-таки подпишет новый контракт с родным клубом, где ему готовы платить 85 тыс. фунтов в неделю.

Источники подчеркивают, что "Челси" остается в хороших отношениях с Хадсон-Одои, а если этот просчитанный риск себя не оправдает, то летом "синие" постараются продать Каллума с опцией обратного выкупа.


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 20:45

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 28.01.2019 21:19 # chelsiukpro
    Молодцы правельно сделали! Может и передумает а продать за 30 и Бортмунду можно летом.

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  2. fc-oil 28.01.2019 21:16 # fc-oil
    Ахах, зачем ему продлевать контракт, если он собрался уйти? Ему теперь наоборот, еще подъемных дадут в случае бесплатного трансфера. Сразу видна бабская логика в руководстве пенсов.

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  3. drogba11cool 28.01.2019 21:04 # drogba11cool
    Если он такой лютый топарик, то пусть Виллиана загнобит, как Аллисон Миньоле.

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  4. ganinilyha 28.01.2019 20:59 # ganinilyha
    Тебе 18, лови свои шансы и не выё. Может и вырастет что толковое. Ну не хочет играть, пусть уходит потом. Скорее всего летом продлят с отступными и всё.

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