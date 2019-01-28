"Челси" решил не продавать Хадсон-Одои в январе

"Челси" принял окончательное решение не продавать нападающего Каллума Хадсон-Одои в это трансферное окно.

Ранее в январе "Бавария" сделала несколько предложение о покупке Хадсон-Одои, однако сумма в 35 миллионов фунтов не убедила "синих" отпустить своего воспитанника.



На прошлой неделе 18-летний англичанин попросил "Челси" о трансфере, дав ясно понять, что не собирается продлевать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.



Казалось бы, демарш Каллума заставит лондонский клуб пойти на сделку с чемпионами Бундеслиги, однако на "Стэмфорд Бридж" было принято другое решение.



По информации The Telegraph и Daily Mail, директор "синих" Марина Грановская провела встречу с Хадсон-Одои и его представителям, уведомив юниора, что тот не покинет клуб в январе.



После этого Грановская сообщила то же самое "Баварии". Каллум с пониманием отнесся к решению своего клуба и теперь сможет сосредоточиться на выступлении за "Челси" в остатке сезона.



Грядущим летом у Хадсон-Одои остается только 12 месяцев по контракту, а это означает, что стоимость Каллума может значительно снизиться, однако "Челси" сознательно прошел на этот риск.



На "Стэмфорд Бридж" надеются, что за ближайшие четыре месяца Хадсон-Одои поменяет свое планы на будущее и все-таки подпишет новый контракт с родным клубом, где ему готовы платить 85 тыс. фунтов в неделю.



Источники подчеркивают, что "Челси" остается в хороших отношениях с Хадсон-Одои, а если этот просчитанный риск себя не оправдает, то летом "синие" постараются продать Каллума с опцией обратного выкупа.