Миньоле: "Дублером Алиссона быть проще, чем дублером Кариуса"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что ему гораздо проще быть за спиной у Алиссона, чем Лориса Кариуса.

В первой половине прошлого сезона Миньоле получил свой последний шанс утвердиться в качестве первого номера "красных". Симон эту возможность не использовал и остаток кампании провел в качестве дублера Кариуса.



В тот период Миньоле не скрывал своего разочарования и открыто рассуждал об уходе из "Ливерпуля". Но летом, когда Алиссон потеснил Кариуса в воротах, 30-летний бельгиец смирился со своей ролью запасного.



"Да, теперь я могу проще это принять. В том числе и благодаря тому факту, что команда играет так хорошо. Али так важен для команды".



"Он показывает свои сильные стороны. Он в пятерке лучших голкиперов мира, если не самый лучший. Он очень одаренный от природы голкипер. Он обладает большим талантом и все делает на лету. Для него все это так естественно".



"Он является первым номером сборной Бразилии, выигрывая конкуренцию у голкипера "Манчестер Сити", поэтому слова здесь излишни. Теперь мне проще с этим смириться", — сообщил Миньоле Liverpool Echo.