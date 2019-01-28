Уорнок думал уйти из футбола после трагедии с Салой
Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок признался, что трагическая история с нападающим Эмилиано Салой едва не заставила его завершить карьеру.
Напомним, в прошлый понедельник Сала, рекордный новичок в истории "Кардиффа", должен был прибыть в расположение своего нового клуба, однако самолет, на котором Эмилиано переправлялся из Нанта, пропал с радаров около Нормандских островов
Поисковая операция, которая возобновилась в субботу после сбора более 250 тысяч фунтов в виде пожертвований, пока не принесла никаких плодов, хотя каждый понимает, какая участь постигла Салу в холодных водах Ла-Манша.
Эта трагедия потрясла всю футбольную общественность, в том числе повидавшего многое на своем веку Уорнока. 70-летний специалист был в шаге от того, чтобы уйти из футбола.
"Я тренирую уже 40 лет, и я думаю, это была самая сложная неделя в моей карьере, причем значительно. Это так травматично. Даже сейчас, произошедшее никак не укладывается у меня в голове".
"Это такое сложное время для его сестры Ромины, его семьи и так далее. Я смотрю на собственных детей и думаю, как повел бы себя я в такой ситуации. Это очень травматично. Мои симпатии с ними".
"Раздумывал ли я над тем, чтобы завершить карьеру? Примерно 24 часа в день на протяжении прошлой недели. Даже сидя здесь сейчас, было бы правдой сказать, что у меня есть такие мысли. В жизни существуют более важные вещи, и ты понимаешь это только после подобной трагедии", — цитирует Уорнока Sky Sports.
28.01.2019 19:20
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Коронка уже жаль становится. Сначала с Клайном прикинули, а он надеялся. Теперь эта трагедия с рекордным подписанием.
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из-за чего уходить? вот при всем уважении, тут нет причины завершать карьеру. несчастные случаи были и раньше, целые команды погибали. чисто взять перерыв и пережить это да, следует. но завершать карьеру это как то перебор. он не его родственник, не близкий ему человек. может на эмоциях и переживаниях конечно ляпнул.
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