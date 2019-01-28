Уорнок думал уйти из футбола после трагедии с Салой

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок признался, что трагическая история с нападающим Эмилиано Салой едва не заставила его завершить карьеру.

Напомним, в прошлый понедельник Сала, рекордный новичок в истории "Кардиффа", должен был прибыть в расположение своего нового клуба, однако самолет, на котором Эмилиано переправлялся из Нанта, пропал с радаров около Нормандских островов



Поисковая операция, которая возобновилась в субботу после сбора более 250 тысяч фунтов в виде пожертвований, пока не принесла никаких плодов, хотя каждый понимает, какая участь постигла Салу в холодных водах Ла-Манша.



Эта трагедия потрясла всю футбольную общественность, в том числе повидавшего многое на своем веку Уорнока. 70-летний специалист был в шаге от того, чтобы уйти из футбола.



"Я тренирую уже 40 лет, и я думаю, это была самая сложная неделя в моей карьере, причем значительно. Это так травматично. Даже сейчас, произошедшее никак не укладывается у меня в голове".



"Это такое сложное время для его сестры Ромины, его семьи и так далее. Я смотрю на собственных детей и думаю, как повел бы себя я в такой ситуации. Это очень травматично. Мои симпатии с ними".



"Раздумывал ли я над тем, чтобы завершить карьеру? Примерно 24 часа в день на протяжении прошлой недели. Даже сидя здесь сейчас, было бы правдой сказать, что у меня есть такие мысли. В жизни существуют более важные вещи, и ты понимаешь это только после подобной трагедии", — цитирует Уорнока Sky Sports.