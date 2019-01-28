Альваро Мората отправился на полтора года в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Альваро Мората официально присоединился к "Атлетико" на правах 18-месячной аренды.

На прошлой неделе главный тренер "синих" Маурицио Сарри признался, что Мората еще месяц назад попросил отпустить его из клуба. Это и заставило "Челси" выйти на трансферный рынок, чтобы арендовать Гонсало Игуаина у "Ювентуса".



Мората выступал за "Челси" после своего перехода из "Реала" летом 2017. Тогда "синие" заплатили за игрока сборной Испании рекордные для себя 58 миллионов фунтов.



26-летний нападающий забил только 24 гола в 72 матчах за "Челси", а в этом сезоне даже не всегда проходил в стартовый состав — Сарри зачастую предпочитал играть с Эденом Азаром на острие атак.



Теперь английские мучения Мораты закончились. Альваро возвращается в "Атлетико", где он провел четыре года в качестве юниора.



Арендное соглашение двух клубов рассчитано на остаток этого сезона и весь следующий. По слухам, "Атлетико" также получил опцию последующего выкупа экс-игрока "Ювентуса", хотя официально об этом ничего не сообщается.