Альваро Мората отправился на полтора года в "Атлетико"
Нападающий "Челси" Альваро Мората официально присоединился к "Атлетико" на правах 18-месячной аренды.
На прошлой неделе главный тренер "синих" Маурицио Сарри признался, что Мората еще месяц назад попросил отпустить его из клуба. Это и заставило "Челси" выйти на трансферный рынок, чтобы арендовать Гонсало Игуаина у "Ювентуса".
Мората выступал за "Челси" после своего перехода из "Реала" летом 2017. Тогда "синие" заплатили за игрока сборной Испании рекордные для себя 58 миллионов фунтов.
26-летний нападающий забил только 24 гола в 72 матчах за "Челси", а в этом сезоне даже не всегда проходил в стартовый состав — Сарри зачастую предпочитал играть с Эденом Азаром на острие атак.
Теперь английские мучения Мораты закончились. Альваро возвращается в "Атлетико", где он провел четыре года в качестве юниора.
Арендное соглашение двух клубов рассчитано на остаток этого сезона и весь следующий. По слухам, "Атлетико" также получил опцию последующего выкупа экс-игрока "Ювентуса", хотя официально об этом ничего не сообщается.
28.01.2019 19:00
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Последние комментарии:
Торрес провел больше матчей наемником в щольси, чем легендой в портовой помойке. Ахахахаха
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Торрес, Коста, Мората и все в Атлетико ушли.
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В Ливерпуле на берег реки выбросило странное существо с клыками и чёрными шипами.
Далбаёбик-таки покоряет Европу.
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Весёлые девщенки
https://youtu.be/QryoOF5jEbc
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Слава Богу он ушёл!
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Неужели! Вообще не представляю, как он собирается играть у матрасников?!?! Тар Симеоне в перерыве своим пресс пробивает, не иначе. На этого достаточно замахнуться....
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Купить чувака за 58 лимонов и отдать в аренду на 1,5 года. Бизьнис карь.
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Английские мучения заканчиваются
А испанские мучения только начинаются
Ехехехехехехехе!!!
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теперь лукаку, он победил в этой схватке переоцененных днищ, может теперь спокойно валить из мю. хотя пусть до конца сезона побудет, вдруг оле найдет ему какую то роль в команде
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Клааадбище талантов
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Бентеке у ЛФК, Мората у Челси, Лукаку у МЮ, Янсен у Ттх, Ляка у Арсенала, кто был таковым у Сити?
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Такого топаря отпустили
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Нужно было к Рафе становиться вторым Торресом
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Атлетико всегда славился своими форвардами. Да, есть Гризманн, Коста уже не тот. Но Калинич и Чмората как там оказались)) игроки уровня Леганеса.
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"Теперь английские мучения Мораты закончились..." А у Челси продолжились.
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свалили из середняка
сейчас там толстый будет деградировать вместе с сарри
скатывают чолчей в помойку
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больше уважения к игроку все же у него больше финалов ЛЧ чем у Сити и Арсенала вместе взятых бляяять ахаааххахах это же показатель успеха для Лузерхуйцев
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как же он рад, что уехал из Англии.
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какого игрока потеряли.
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http://fapl.ru/posts/56216/
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