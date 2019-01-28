Альваро Мората отправился на полтора года в "Атлетико"

Альваро Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората официально присоединился к "Атлетико" на правах 18-месячной аренды.

На прошлой неделе главный тренер "синих" Маурицио Сарри признался, что Мората еще месяц назад попросил отпустить его из клуба. Это и заставило "Челси" выйти на трансферный рынок, чтобы арендовать Гонсало Игуаина у "Ювентуса".

Мората выступал за "Челси" после своего перехода из "Реала" летом 2017. Тогда "синие" заплатили за игрока сборной Испании рекордные для себя 58 миллионов фунтов.

26-летний нападающий забил только 24 гола в 72 матчах за "Челси", а в этом сезоне даже не всегда проходил в стартовый состав — Сарри зачастую предпочитал играть с Эденом Азаром на острие атак.

Теперь английские мучения Мораты закончились. Альваро возвращается в "Атлетико", где он провел четыре года в качестве юниора.

Арендное соглашение двух клубов рассчитано на остаток этого сезона и весь следующий. По слухам, "Атлетико" также получил опцию последующего выкупа экс-игрока "Ювентуса", хотя официально об этом ничего не сообщается.


Метки аренда, Атлетико, Мората, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1650

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 28.01.2019 20:14 # lexa-arsenal
    Торрес провел больше матчей наемником в щольси, чем легендой в портовой помойке. Ахахахаха

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  2. drogba11cool 28.01.2019 20:05 # drogba11cool
    Торрес, Коста, Мората и все в Атлетико ушли.

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  3. lexa-arsenal 28.01.2019 20:03 # lexa-arsenal
    В Ливерпуле на берег реки выбросило странное существо с клыками и чёрными шипами.

    Далбаёбик-таки покоряет Европу.

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  4. chebrec 28.01.2019 20:03 # chebrec
    Весёлые девщенки

    https://youtu.be/QryoOF5jEbc

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  5. chelsea88 28.01.2019 20:00 # chelsea88
    Слава Богу он ушёл!

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  6. lancerlancer1 28.01.2019 19:53 # lancerlancer1
    Неужели! Вообще не представляю, как он собирается играть у матрасников?!?! Тар Симеоне в перерыве своим пресс пробивает, не иначе. На этого достаточно замахнуться....

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  7. muaxaxaxa 28.01.2019 19:47 # muaxaxaxa
    Купить чувака за 58 лимонов и отдать в аренду на 1,5 года. Бизьнис карь.

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  8. chebrec 28.01.2019 19:43 # chebrec
    Английские мучения заканчиваются
    А испанские мучения только начинаются
    Ехехехехехехехе!!!

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  9. van-der-slav 28.01.2019 19:38 # van-der-slav
    теперь лукаку, он победил в этой схватке переоцененных днищ, может теперь спокойно валить из мю. хотя пусть до конца сезона побудет, вдруг оле найдет ему какую то роль в команде

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  10. chr1s8rown 28.01.2019 19:36 # chr1s8rown
    Клааадбище талантов

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  11. chronicle 28.01.2019 19:30 # chronicle
    Бентеке у ЛФК, Мората у Челси, Лукаку у МЮ, Янсен у Ттх, Ляка у Арсенала, кто был таковым у Сити?

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  12. don-antonio 28.01.2019 19:28 # don-antonio
    Такого топаря отпустили

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  13. chronicle 28.01.2019 19:27 # chronicle
    Нужно было к Рафе становиться вторым Торресом

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  14. slash-lfc 28.01.2019 19:26 # slash-lfc
    Атлетико всегда славился своими форвардами. Да, есть Гризманн, Коста уже не тот. Но Калинич и Чмората как там оказались)) игроки уровня Леганеса.

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  15. sausage 28.01.2019 19:24 # sausage
    "Теперь английские мучения Мораты закончились..." А у Челси продолжились.

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  16. blackdreamer 28.01.2019 19:23 # blackdreamer
    свалили из середняка
    сейчас там толстый будет деградировать вместе с сарри
    скатывают чолчей в помойку

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  17. jappstamm 28.01.2019 19:10 # jappstamm
    больше уважения к игроку все же у него больше финалов ЛЧ чем у Сити и Арсенала вместе взятых бляяять ахаааххахах это же показатель успеха для Лузерхуйцев

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  18. scholes18 28.01.2019 19:09 # scholes18
    как же он рад, что уехал из Англии.

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  19. blayzer 28.01.2019 19:08 # blayzer
    какого игрока потеряли.

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  20. firmino9 28.01.2019 19:06 # firmino9
    http://fapl.ru/posts/56216/

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