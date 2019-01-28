Эмери все еще надеется подписать двух новичков

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его клуб все еще может подписать двух новичков в оставшиеся четыре дня трансферного окна.

Ранее в январе Эмери признался, что у его клуба нет денег на приобретения — "канониры" могут позволить себе лишь арендные соглашения.



Среди целей "Арсенала" называются Иван Перишич из "Интера", Денис Суарес из "Барселоны" и Кристофер Нкунку из ПСЖ, и хотя время почти на исходе, Унаи все еще надеется получить усиление.



"Совершать трансферы в январе всегда непросто, но я бы хотел заверить, что клуб работает над несколькими вариантами, которые могут нам подойти".



"Мы претендуем на двух игроков, и есть вероятность, что они окажутся здесь. Если эти игроки собираются сюда не для того, чтобы помочь нам, как мы того хотим, то я бы предпочел, чтобы они вообще не переходили", — цитирует Эмери Sky Sports.