Марку Силва подтвердил, что предложение ПСЖ по Гейе отклонено

Наставник "Эвертона" Марку Силва подтвердил, что его клуб отклонил предложение ПСЖ о покупке полузащитника Идриссы Гейе.

Накануне вечером издание Sky Sports сообщило, что чемпионы французской Лиги 1 предложили 21.5 миллионов фунтов за Гейе. На своей пресс-конференции перед выездом к "Хаддерсфилду" Силва поведал, что парижанам не пришлось томиться в ожидании ответа.



"Моя реакция была такой же, как реакция нашего клуба. Мы отклонили это предложение".



"Идрисса — действительно важный игрок для нас. Когда некоторые клубы обращаются сюда, чтобы купить наших игроков, они должны правильно оценивать их стоимость".



"Что касается Идриссы, то предложенные за него деньги совершенно не соответствуют его реальной стоимости", — цитирует Силву Liverpool Echo.