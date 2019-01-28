Рой Кин назначен помощником О'Нила в "Ноттингем Форест"

Рой Кин официально принял предложение главного тренера "Ноттингем Форест" Мартина О'Нила стать его ассистентом.

Возглавив "лесников" в середине января, О'Нил сразу заявил, что хотел бы воссоединиться с Кином, который на протяжении пяти лет ассистировал ему в сборной Ирландии.



Спустя две недели Рой решил свои проблемы личного и профессионального характера, о которых говорил Мартин, и сегодня тоже заключил контракт с "Ноттингем Форест".



Как и О'Нил, 47-летний Кин является далеко не чужим человеком для клуба с "Сити Граунд". Будучи игроком, Рой на протяжении трех лет выступал за "лесников", пока в 1993 году не ушел в "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент для всего британского футбола 3.75 миллионов фунтов.



Добавим, что в данный момент "Ноттингем Форест" занимает девятое место в Чемпионшипе и находится в четырех очках от зоны плей-офф.