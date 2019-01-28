Рой Кин назначен помощником О'Нила в "Ноттингем Форест"

Рой Кин Рой Кин официально принял предложение главного тренера "Ноттингем Форест" Мартина О'Нила стать его ассистентом.

Возглавив "лесников" в середине января, О'Нил сразу заявил, что хотел бы воссоединиться с Кином, который на протяжении пяти лет ассистировал ему в сборной Ирландии.

Спустя две недели Рой решил свои проблемы личного и профессионального характера, о которых говорил Мартин, и сегодня тоже заключил контракт с "Ноттингем Форест".

Как и О'Нил, 47-летний Кин является далеко не чужим человеком для клуба с "Сити Граунд". Будучи игроком, Рой на протяжении трех лет выступал за "лесников", пока в 1993 году не ушел в "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент для всего британского футбола 3.75 миллионов фунтов.

Добавим, что в данный момент "Ноттингем Форест" занимает девятое место в Чемпионшипе и находится в четырех очках от зоны плей-офф.


Метки Кин, Ноттингем Форест, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2019 16:50

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  1. pistolero-lfc 28.01.2019 17:41 # pistolero-lfc
    рыжая мафия

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  2. keane16 28.01.2019 17:19 # keane16
    Надо бы посмотреть первую домашнюю игру лесников. Интересно, как встретят

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  3. mancunia-planet 28.01.2019 16:55 # mancunia-planet
    удачи, Рой! тем более выступал за них

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