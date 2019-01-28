Сульшер готовит "Юнайтед" к следующему сезону

Оле Гуннар Сульшер заявил, что его временный статус не мешает ему готовить "Манчестер Юнайтед" к следующему сезону.

Заступая на место уволенного Жозе Моуриньо в прошлом месяце, Сульшер рассматривался исключительно как временная фигура. Да и официальные лица "Мольде" говорили, что лишь отпустили своего главного тренера в аренду до мая.



Однако восемь побед из восьми возможных превратили Оле Гуннара едва ли не в фаворита на то, чтобы получить свою работу на постоянной основе — многие болельщики "Юнайтед" уже сейчас ставят Сульшера выше, чем Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".



Неопределенность со своим будущим не мешает Сульшеру строить планы. Оле Гуннар работает так, словно он останется на следующий сезон.



"Не имеет значения, как будет выглядеть "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне — со мной или без меня. Я здесь, чтобы готовить нас к следующему сезону".



"У нас есть несколько талантов в юношеской команде, и нам бы хотелось в какой-нибудь момент времени посмотреть их в первой команде до окончания сезона. Это поможет клубу лучше понять, как мы будем выглядеть в следующем сезоне. Важно лишь выбрать правильный момент для этого".



"Но в то же время у нас есть Алексис Санчес, Хуан Мата и Ромелу Лукаку — игроки, которые в последнее время играют не так много, и молодежи нужно сперва опередить этих троих", — цитирует Сульшера The Guardian.